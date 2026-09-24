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Robben Ford - Pure (4029759169321) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Robben Ford - Pure (4029759169321) виниловая пластинка

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Robben Ford - Pure (4029759169321) виниловая пластинка - фото 1
Robben Ford - Pure (4029759169321) виниловая пластинка - фото 2
Robben Ford - Pure (4029759169321) виниловая пластинка - фото 3
Robben Ford - Pure (4029759169321) виниловая пластинка - фото 4
Robben Ford - Pure (4029759169321) виниловая пластинка - фото 5
Robben Ford - Pure (4029759169321) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robben Ford
Альбом (сингл)
Pure
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robben Ford - Pure (4029759169321) виниловая пластинка - фото 1
  • Robben Ford - Pure (4029759169321) виниловая пластинка - фото 2
  • Robben Ford - Pure (4029759169321) виниловая пластинка - фото 3
  • Robben Ford - Pure (4029759169321) виниловая пластинка - фото 4
  • Robben Ford - Pure (4029759169321) виниловая пластинка - фото 5
  • Robben Ford - Pure (4029759169321) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699209
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Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759169321]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robben Ford
Альбом (сингл)
Pure
Жанр
Jazz
Трек-лист
Pure (Prelude), White Rock Beer. 8 Cents, Balafon, Milam Palmo, Go Blues For Lonnie Johnson, A Dragons Tail, Pure, If You Want Me Too
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robben Ford - Pure (4029759169321) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Pure (Prelude), White Rock Beer. 8 Cents, Balafon, Milam Palmo, Go Blues For Lonnie Johnson, A Dragons Tail, Pure, If You Want Me Too

Отзывы о товаре Robben Ford - Pure (4029759169321) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759169321]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robben Ford
Альбом (сингл)
Pure
Жанр
Jazz
Трек-лист
Pure (Prelude), White Rock Beer. 8 Cents, Balafon, Milam Palmo, Go Blues For Lonnie Johnson, A Dragons Tail, Pure, If You Want Me Too
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Pure (Prelude), White Rock Beer. 8 Cents, Balafon, Milam Palmo, Go Blues For Lonnie Johnson, A Dragons Tail, Pure, If You Want Me Too
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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