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Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка

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Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото 1
Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото 2
Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото 3
Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото 4
Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото 5
Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото 6
Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото 7
Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото 8
Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото 9
Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Justice
Альбом (сингл)
Cross
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото 1
  • Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото 2
  • Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото 3
  • Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото 4
  • Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото 5
  • Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото 6
  • Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото 7
  • Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото 8
  • Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото 9
  • Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699179
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Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060107721104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Justice
Альбом (сингл)
Cross
Жанр
House
Трек-лист
Genesis, Light, D.A.N.C.E., Newjack, Phantom, Phantom Pt II, Valentine, Tthhee Ppaarrttyy, DVNO, Stress, Waters Of Nazareth, One Minute To Midnight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка

Cross - переиздание 2018 года на двойном виниле дебютного альбома французского электро-хаус-дуэта Justice, первоначально вышедшего в 2007 году. В 2009 году альбом получил серебряный статус в Великобритании, разойдясь тиражом в 60 000 копий. Многие песни с альбома использовались в различных фильмах, сериалах, рекламе и компьютерных играх. Justice - французский хаус дуэт, состоящий из Ксавье де Росне, родившегося в 1982 году и Гаспара Оже, родившегося в 1979 году. Проект организован в 2003 году.Свою популярность и значимое место в музыкальной индустрии они получили благодаря своему необычному отношению к музыке. С самого начала парни хотели писать поп-музыку. Они начали выступать в качестве диджейского дуэта на разных вечеринках Ed Banger Records, и после начали делать ремиксы на различных исполнителей, таких как: Франц Фердинанд, Фэтбой Слим, Ленни Кравиц, Бритни Спирс и других.

Отзывы о товаре Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060107721104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Justice
Альбом (сингл)
Cross
Жанр
House
Трек-лист
Genesis, Light, D.A.N.C.E., Newjack, Phantom, Phantom Pt II, Valentine, Tthhee Ppaarrttyy, DVNO, Stress, Waters Of Nazareth, One Minute To Midnight
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Cross - переиздание 2018 года на двойном виниле дебютного альбома французского электро-хаус-дуэта Justice, первоначально вышедшего в 2007 году. В 2009 году альбом получил серебряный статус в Великобритании, разойдясь тиражом в 60 000 копий. Многие песни с альбома использовались в различных фильмах, сериалах, рекламе и компьютерных играх. Justice - французский хаус дуэт, состоящий из Ксавье де Росне, родившегося в 1982 году и Гаспара Оже, родившегося в 1979 году. Проект организован в 2003 году.Свою популярность и значимое место в музыкальной индустрии они получили благодаря своему необычному отношению к музыке. С самого начала парни хотели писать поп-музыку. Они начали выступать в качестве диджейского дуэта на разных вечеринках Ed Banger Records, и после начали делать ремиксы на различных исполнителей, таких как: Франц Фердинанд, Фэтбой Слим, Ленни Кравиц, Бритни Спирс и других.
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Отзывы


Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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