Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка
Cross - переиздание 2018 года на двойном виниле дебютного альбома французского электро-хаус-дуэта Justice, первоначально вышедшего в 2007 году. В 2009 году альбом получил серебряный статус в Великобритании, разойдясь тиражом в 60 000 копий. Многие песни с альбома использовались в различных фильмах, сериалах, рекламе и компьютерных играх. Justice - французский хаус дуэт, состоящий из Ксавье де Росне, родившегося в 1982 году и Гаспара Оже, родившегося в 1979 году. Проект организован в 2003 году.Свою популярность и значимое место в музыкальной индустрии они получили благодаря своему необычному отношению к музыке. С самого начала парни хотели писать поп-музыку. Они начали выступать в качестве диджейского дуэта на разных вечеринках Ed Banger Records, и после начали делать ремиксы на различных исполнителей, таких как: Франц Фердинанд, Фэтбой Слим, Ленни Кравиц, Бритни Спирс и других.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитGreen Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 080 руб. 4 693 руб.1020 руб. в СплитDeep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) винило...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитThe Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537)...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитDaft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитBob Dylan - Tempest (0887254576013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитEagles - Desperado (Remastered) (0081227961664) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитFoo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитScorpions - Return To Forever (0888750591210) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитPANIC! At The Disco - A Fever You Can'T Sweat Out (0075678667626...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитDavid Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитGrateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитLed Zeppelin - Coda (2015 Reissue) (remastered) (0081227955885) ...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Justice - Cross (5060107721104) виниловая пластинка