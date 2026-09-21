Серьга - Тебя не сломать (4640219971959) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Серьга
Альбом (сингл)
Тебя не сломать
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699168
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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4640219971959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Серьга
Альбом (сингл)
Тебя не сломать
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Долго (Хоть Режьте Родину, Хоть Ешьте...), Мы Не Исчезнем Никогда, Мариуполь Мой, Тебя Не Сломать, Русские Герои, Фронтовые 100г, Серёга - Водопроводчик (В Город Пришла Война...), Скоро Домой, Будем Жить (Гул Синевы Высокой...), Да, Так И Есть, Учитель, Врач И Солдат, Будь Что Будет
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Серьга - Тебя не сломать (4640219971959) виниловая пластинка
«Тебя не сломать» - новый альбом группы «СерьГа» теперь и на виниле!. Всего в альбоме представлено 12 песен, посвящённых военной тематике, на стихи авторства Сергея Галанина, Владимира Скобцова, Юнны Мориц, Игоря Караулова и других современных поэтов, пишущих о войне.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4640219971959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Серьга
Альбом (сингл)
Тебя не сломать
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Долго (Хоть Режьте Родину, Хоть Ешьте...), Мы Не Исчезнем Никогда, Мариуполь Мой, Тебя Не Сломать, Русские Герои, Фронтовые 100г, Серёга - Водопроводчик (В Город Пришла Война...), Скоро Домой, Будем Жить (Гул Синевы Высокой...), Да, Так И Есть, Учитель, Врач И Солдат, Будь Что Будет
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
«Тебя не сломать» - новый альбом группы «СерьГа» теперь и на виниле!. Всего в альбоме представлено 12 песен, посвящённых военной тематике, на стихи авторства Сергея Галанина, Владимира Скобцова, Юнны Мориц, Игоря Караулова и других современных поэтов, пишущих о войне.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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