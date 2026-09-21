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Наталья Ветлицкая - Лучшие песни (4620032918256) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Наталья Ветлицкая - Лучшие песни (4620032918256) виниловая пластинка

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Наталья Ветлицкая - Лучшие песни (4620032918256) виниловая пластинка - фото 1
Наталья Ветлицкая - Лучшие песни (4620032918256) виниловая пластинка - фото 2
Наталья Ветлицкая - Лучшие песни (4620032918256) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наталья Ветлицкая
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Наталья Ветлицкая - Лучшие песни (4620032918256) виниловая пластинка - фото 1
  • Наталья Ветлицкая - Лучшие песни (4620032918256) виниловая пластинка - фото 2
  • Наталья Ветлицкая - Лучшие песни (4620032918256) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698887
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4620032918256]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наталья Ветлицкая
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Посмотри в глаза, Лунный кот, Только не говори мне., Глупые мечты, Глаза цвета виски Золотые косы, Шила я платье, Изучай меня, Я останусь с тобой, Ты говоришь мне о любви, По Тверской и Неглинной, Слова, что ты не скажешь
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Наталья Ветлицкая - Лучшие песни (4620032918256) виниловая пластинка

Наталья Ветлицкая – Лучшие Песни, представляющий собой сборник наиболее известных композиций российской певицы Натальи Ветлицкой. Издание включает 12 треков, отражающих ключевые этапы ее творческой карьеры. Сторона A открывается песней Посмотри в глаза, за которой следуют Лунный кот, Только не говори мне., Глупые мечты, Глаза цвета виски и Золотые косы. Сторона B включает композиции Шила я платье, Изучай меня, Я останусь с тобой, Ты говоришь мне о любви, По Тверской и Неглинной и Слова, что ты не скажешь. Этот подбор песен демонстрирует разнообразие репертуара Натальи Ветлицкой, сочетая лирические баллады и динамичные треки. Альбом издан на черном виниле, что подчеркивает его классический характер и делает его привлекательным для коллекционеров и поклонников качественного звука. Высокое качество записи обеспечивает чистое и насыщенное звучание, передавая все нюансы исполнения.

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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4620032918256]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наталья Ветлицкая
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Посмотри в глаза, Лунный кот, Только не говори мне., Глупые мечты, Глаза цвета виски Золотые косы, Шила я платье, Изучай меня, Я останусь с тобой, Ты говоришь мне о любви, По Тверской и Неглинной, Слова, что ты не скажешь
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Наталья Ветлицкая – Лучшие Песни, представляющий собой сборник наиболее известных композиций российской певицы Натальи Ветлицкой. Издание включает 12 треков, отражающих ключевые этапы ее творческой карьеры. Сторона A открывается песней Посмотри в глаза, за которой следуют Лунный кот, Только не говори мне., Глупые мечты, Глаза цвета виски и Золотые косы. Сторона B включает композиции Шила я платье, Изучай меня, Я останусь с тобой, Ты говоришь мне о любви, По Тверской и Неглинной и Слова, что ты не скажешь. Этот подбор песен демонстрирует разнообразие репертуара Натальи Ветлицкой, сочетая лирические баллады и динамичные треки. Альбом издан на черном виниле, что подчеркивает его классический характер и делает его привлекательным для коллекционеров и поклонников качественного звука. Высокое качество записи обеспечивает чистое и насыщенное звучание, передавая все нюансы исполнения.
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