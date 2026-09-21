Наталья Ветлицкая - Лучшие песни (4620032918256) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наталья Ветлицкая - Лучшие песни (4620032918256) виниловая пластинка
Наталья Ветлицкая – Лучшие Песни, представляющий собой сборник наиболее известных композиций российской певицы Натальи Ветлицкой. Издание включает 12 треков, отражающих ключевые этапы ее творческой карьеры. Сторона A открывается песней Посмотри в глаза, за которой следуют Лунный кот, Только не говори мне., Глупые мечты, Глаза цвета виски и Золотые косы. Сторона B включает композиции Шила я платье, Изучай меня, Я останусь с тобой, Ты говоришь мне о любви, По Тверской и Неглинной и Слова, что ты не скажешь. Этот подбор песен демонстрирует разнообразие репертуара Натальи Ветлицкой, сочетая лирические баллады и динамичные треки. Альбом издан на черном виниле, что подчеркивает его классический характер и делает его привлекательным для коллекционеров и поклонников качественного звука. Высокое качество записи обеспечивает чистое и насыщенное звучание, передавая все нюансы исполнения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитUriah Heep - Look At Yourself (coloured) (4050538679243) винилов...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитSensations' Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) ...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBlack Sabbath - Paranoid (coloured) (4099964007558) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитSam Cooke - Night Beat (Coloured) (8719262041721) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитАлександр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитIl Balletto Di Bronzo - Ys (0602445705993) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитJohn Lord Fonda - Walk Again (3516628380815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитSantana - III (Original Master Recording) (0886919990515) винило...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитMike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитSemiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) винило...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Наталья Ветлицкая - Лучшие песни (4620032918256) виниловая пластинка