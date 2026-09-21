Animal Джаz - Шаг вдох (Grey) (4640001406041) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Animal Джаz - Шаг вдох (Grey) (4640001406041) виниловая пластинка
«Шаг Вдох» — шестой студийный альбом питерской группы «Animal ДжаZ» и четвёртый «электрический». Альбом группа записывала в течение 2006 года на разных студиях, основное — на студии ДДТ.. Впервые на виниле!. Легендарный альбом группы Animal ДжаZ – «Шаг вдох». Для издания на LP альбом был специально пересведён из оригинального мультитрека бессменным саунд-продюсером Animal ДжаZ Юрием Смирновым. Таким «Шаг вдох» вы ещё не слышали! Однако это всё ещё наиболее эффективный способ вернуть «свой 2007-й», потому что ваш любимый «Шаг вдох» –это всё ещё он! Все мы помним то время. Ни пандемии, ни катастроф. Только «Три полоски», спокойствие и процветание. Альбом будет издан на двойном тяжёлом (180 грамм) цветном виниле.. Самый звёздный альбом Артиста, включает композицию «Три полоски» (16 миллионов просмотров на YT).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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