Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка
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Описание товара Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка
«Экстрада» – новый альбом возрождённого Алексеем Рыбиным проекта «Гагарин и Гиперболоиды». В нем представлены как новые песни, так и композиции Виктора Цоя и Майка Науменко в новой интерпретации. Пять кавер-версий ранних песен Кино, соавтором которых является Алексей Рыбин, обрели новую жизнь на этом альбоме. Эти песни органично вписываются в общую картину — десять песен авторства Алексе Рыбина и Наиля Кадырова звучат современно, мощно и интересно по аранжировкам. Вообще, альбом лишен ностальгии — музыка «ГиГ» очень свежая, бодрая и, несмотря на возраст музыкантов, очень, повторимся, современная, хотя по жанру ее скорее всего можно отнести к «классическому року». Интересные вокальные партии, блестящая гитара Алексея Смирнова, мощная ритм-секция — «Экстрада» — это настоящий рок-альбом. Состав ГиГ- Алексей Рыбин (Гарин и Гиперболоиды, Кино) — гитара, вокал, Алексей Смирнов (Чистяков Бэнд, Ноль, Кафе) — гитара, вокал, Наиль Кадыров (Зоопарк, Чистяков Бэнд) — бас, Дмитрий Горелов (ДДТ, Ночные Снайперы, Электропартизаны) — ударные. Он же исполняет несколько песен на пластинке. Вторым вокалистом является Алексей Смирнов, в его исполнении одна из известных песен «Бездельник» получилась более энергичной и современной, а песня «Генерал», которая в дискографии Кино вошла в альбом «Начальник Камчатки», в его исполнении и новой аранжировке больше остальных показывает направление куда бы мог двинуться тандем Цоя и Рыбы, не случись между ними разлада. В целом, получился отличный сборник каверов и ремейков основателя и лидера коллектива, авторские произведения которого тоже заслуживают внимания.
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Теги товара: Русский рок
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Теги товара: Русский рок
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