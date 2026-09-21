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Miles Davis - Kind Of Blue (9003829978148) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Kind Of Blue (9003829978148) виниловая пластинка

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Miles Davis - Kind Of Blue (9003829978148) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698593
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Kind Of Blue (9003829978148) виниловая пластинка

Kind of Blue – студийный альбом Miles Davis, впервые изданный в 1959 году на Columbia Records. Вместе с Miles Davis в записи пластинки приняли участие: пианист Bill Evans, ударник Jimmy Cobb, басист Paul Chambers, саксофонисты John Coltrane и Julian Cannonball Adderley. Это одна из величайших джазовых записей в истории. В США альбом становился платиновым четыре раза. Американский джазовый трубач и бэнд-лидер Miles Davis родился в 1926 году и умер в 1991. Оказал большое влияние на развитие музыки XX века, стоял у истоков таких направлений, как cool jazz, modal jazz и fusion. Также в заслуги Дейвису приписывают создание оригинального стиля игры на трубе, который взяли на вооружение трубачи, играющие в стилях кул и бибоп.

Отзывы о товаре Miles Davis - Kind Of Blue (9003829978148) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Kind of Blue – студийный альбом Miles Davis, впервые изданный в 1959 году на Columbia Records. Вместе с Miles Davis в записи пластинки приняли участие: пианист Bill Evans, ударник Jimmy Cobb, басист Paul Chambers, саксофонисты John Coltrane и Julian Cannonball Adderley. Это одна из величайших джазовых записей в истории. В США альбом становился платиновым четыре раза. Американский джазовый трубач и бэнд-лидер Miles Davis родился в 1926 году и умер в 1991. Оказал большое влияние на развитие музыки XX века, стоял у истоков таких направлений, как cool jazz, modal jazz и fusion. Также в заслуги Дейвису приписывают создание оригинального стиля игры на трубе, который взяли на вооружение трубачи, играющие в стилях кул и бибоп.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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