Miles Davis - Kind Of Blue (9003829978148) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Miles Davis - Kind Of Blue (9003829978148) виниловая пластинка
Kind of Blue – студийный альбом Miles Davis, впервые изданный в 1959 году на Columbia Records. Вместе с Miles Davis в записи пластинки приняли участие: пианист Bill Evans, ударник Jimmy Cobb, басист Paul Chambers, саксофонисты John Coltrane и Julian Cannonball Adderley. Это одна из величайших джазовых записей в истории. В США альбом становился платиновым четыре раза. Американский джазовый трубач и бэнд-лидер Miles Davis родился в 1926 году и умер в 1991. Оказал большое влияние на развитие музыки XX века, стоял у истоков таких направлений, как cool jazz, modal jazz и fusion. Также в заслуги Дейвису приписывают создание оригинального стиля игры на трубе, который взяли на вооружение трубачи, играющие в стилях кул и бибоп.
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