Nagart - О чем молчат мертвецы (4657792368953) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nagart
Альбом (сингл)
О чем молчат мертвецы
Жанр
Русская альтернатива
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698531
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657792368953]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nagart
Альбом (сингл)
О чем молчат мертвецы
Жанр
Русская альтернатива
Трек-лист
Кукольник, Палач, Гипнотизёр, Граф, Тролль Ведьма, Морские черти, Чёрт, Ведьмина река, Трактирщик, Нагарт, Метро 2033
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nagart - О чем молчат мертвецы (4657792368953) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Кукольник, Палач, Гипнотизёр, Граф, Тролль Ведьма, Морские черти, Чёрт, Ведьмина река, Трактирщик, Нагарт, Метро 2033
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Альтернативный рок
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитUriah Heep - Look At Yourself (coloured) (4050538679243) винилов...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитSensations' Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) ...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBlack Sabbath - Paranoid (coloured) (4099964007558) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитSam Cooke - Night Beat (Coloured) (8719262041721) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитАлександр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитIl Balletto Di Bronzo - Ys (0602445705993) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитJohn Lord Fonda - Walk Again (3516628380815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитSantana - III (Original Master Recording) (0886919990515) винило...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитMike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитSemiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) винило...
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657792368953]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nagart
Альбом (сингл)
О чем молчат мертвецы
Жанр
Русская альтернатива
Трек-лист
Кукольник, Палач, Гипнотизёр, Граф, Тролль Ведьма, Морские черти, Чёрт, Ведьмина река, Трактирщик, Нагарт, Метро 2033
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Кукольник, Палач, Гипнотизёр, Граф, Тролль Ведьма, Морские черти, Чёрт, Ведьмина река, Трактирщик, Нагарт, Метро 2033
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Альтернативный рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Альтернативный рок
Nagart - О чем молчат мертвецы (4657792368953) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Nagart - О чем молчат мертвецы (4657792368953) виниловая пластинка