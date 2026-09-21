Various Artists - L'Amour A Paris (5711053020963) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - L'Amour A Paris (5711053020963) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Doigts - Serge Gainsbourg, Il Peut pleuvoir - Jacques Brel, Milord - Edith Piaf, Tu N'as Pas Tr?s Bon Caract?re - Dalida, Quand Tu danses - Gilbert B?caud, Sous le ciel de paris - Greco Juliette, Mes Pieds - Eddie Constantine, C'est magnifique - Dario Moreno, Je T'aime comme ca - Charles Aznavour, Un Gamin de Paris - Yves Montand, Les amoureux des Bancs Publics - Patachou, Non je ne regrette rien - Edith Piaf, La Complainte Des Infid?les - Mouloudji, La fin d'un roman d'amour - Sacha Distel, Saint-Germain Des Pr?s - Leo Ferr?, Chanson pour L'Auvergnat - Georges Brassens
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Теги товара: Шансон
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Теги товара: Шансон
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