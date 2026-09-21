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Various Artists - L'Amour A Paris (5711053020963) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - L'Amour A Paris (5711053020963) виниловая пластинка

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Various Artists - L&#039;Amour A Paris (5711053020963) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - L&#039;Amour A Paris (5711053020963) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - L&#039;Amour A Paris (5711053020963) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - L&#039;Amour A Paris (5711053020963) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - L&#039;Amour A Paris (5711053020963) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - L&#039;Amour A Paris (5711053020963) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
L'Amour A Paris
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - L&#039;Amour A Paris (5711053020963) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - L&#039;Amour A Paris (5711053020963) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - L&#039;Amour A Paris (5711053020963) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - L&#039;Amour A Paris (5711053020963) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - L&#039;Amour A Paris (5711053020963) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - L&#039;Amour A Paris (5711053020963) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698472
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Характеристики

Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020963]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
L'Amour A Paris
Жанр
Шансон
Трек-лист
Doigts - Serge Gainsbourg, Il Peut pleuvoir - Jacques Brel, Milord - Edith Piaf, Tu N'as Pas Tr?s Bon Caract?re - Dalida, Quand Tu danses - Gilbert B?caud, Sous le ciel de paris - Greco Juliette, Mes Pieds - Eddie Constantine, C'est magnifique - Dario Moreno, Je T'aime comme ca - Charles Aznavour, Un Gamin de Paris - Yves Montand, Les amoureux des Bancs Publics - Patachou, Non je ne regrette rien - Edith Piaf, La Complainte Des Infid?les - Mouloudji, La fin d'un roman d'amour - Sacha Distel, Sai
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - L'Amour A Paris (5711053020963) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Doigts - Serge Gainsbourg, Il Peut pleuvoir - Jacques Brel, Milord - Edith Piaf, Tu N'as Pas Tr?s Bon Caract?re - Dalida, Quand Tu danses - Gilbert B?caud, Sous le ciel de paris - Greco Juliette, Mes Pieds - Eddie Constantine, C'est magnifique - Dario Moreno, Je T'aime comme ca - Charles Aznavour, Un Gamin de Paris - Yves Montand, Les amoureux des Bancs Publics - Patachou, Non je ne regrette rien - Edith Piaf, La Complainte Des Infid?les - Mouloudji, La fin d'un roman d'amour - Sacha Distel, Saint-Germain Des Pr?s - Leo Ferr?, Chanson pour L'Auvergnat - Georges Brassens



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Various Artists - L'Amour A Paris (5711053020963) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020963]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
L'Amour A Paris
Жанр
Шансон
Трек-лист
Doigts - Serge Gainsbourg, Il Peut pleuvoir - Jacques Brel, Milord - Edith Piaf, Tu N'as Pas Tr?s Bon Caract?re - Dalida, Quand Tu danses - Gilbert B?caud, Sous le ciel de paris - Greco Juliette, Mes Pieds - Eddie Constantine, C'est magnifique - Dario Moreno, Je T'aime comme ca - Charles Aznavour, Un Gamin de Paris - Yves Montand, Les amoureux des Bancs Publics - Patachou, Non je ne regrette rien - Edith Piaf, La Complainte Des Infid?les - Mouloudji, La fin d'un roman d'amour - Sacha Distel, Sai
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Doigts - Serge Gainsbourg, Il Peut pleuvoir - Jacques Brel, Milord - Edith Piaf, Tu N'as Pas Tr?s Bon Caract?re - Dalida, Quand Tu danses - Gilbert B?caud, Sous le ciel de paris - Greco Juliette, Mes Pieds - Eddie Constantine, C'est magnifique - Dario Moreno, Je T'aime comme ca - Charles Aznavour, Un Gamin de Paris - Yves Montand, Les amoureux des Bancs Publics - Patachou, Non je ne regrette rien - Edith Piaf, La Complainte Des Infid?les - Mouloudji, La fin d'un roman d'amour - Sacha Distel, Saint-Germain Des Pr?s - Leo Ferr?, Chanson pour L'Auvergnat - Georges Brassens


Теги товара: Шансон
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Отзывы


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