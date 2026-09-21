Various Artists - Blues Greatest (5711053020994) виниловая пластинка

Трек-лист

Muddy Waters - Hoochie Coochie Man, T-Bone Walker - Call It Stormy Monday, John Lee Hooker - Crawling King Snake, Lightnin Hopkins - Blues in the Bottle, Freddie King - Im Tore Down Muddy Waters - I Got My Mojo Working, Elmore James - Dust My Broom, King - Shake It Up and Go, John Lee Hooker - Boom Boom, Howlin Wolf - Evil (Is Going On), Elmore James - Madison Blues, Muddy Waters - Mannish Boy, John Lee Hooker - Boogie Chillun, Big Joe Williams - Baby Please Dont Go, Etta James - I Just Want to