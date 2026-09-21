Louis Armstrong - Singing Satchmo (5711053020765) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Louis Armstrong - Singing Satchmo (5711053020765) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: C'est Si Bon, Takes Two to Tango, Makin' Whoopee, Have You Met Miss Jones?, That Lucky Old Sun, The Dummy Song, I Gotta Right to Sing the Blues, Mack the Knife, A Kiss to Build a Dream on, I Only Have Eyes for You, Kiss of Fire, You're the Top, Down by the Riverside, Willow Weep for Me, Blueberry Hill, Sittin' in the Sun, I Get a Kick out of You, East of the Sun & West of the Moon, I've Got the World on a String, April in Portugal, Nobody Knows the Trouble I've Seen, La Vie en Rose, Chantez-les Bas (Sing 'em Low), Your Cheatin' Heart, Swing Low, Sweet Chariot, Body & Soul, You Turned the Tables on Me, Together Again
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