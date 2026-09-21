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Louis Armstrong - Singing Satchmo (5711053020765) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Louis Armstrong - Singing Satchmo (5711053020765) виниловая пластинка

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Louis Armstrong - Singing Satchmo (5711053020765) виниловая пластинка - фото 1
Louis Armstrong - Singing Satchmo (5711053020765) виниловая пластинка - фото 2
Louis Armstrong - Singing Satchmo (5711053020765) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Singing Satchmo
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Louis Armstrong - Singing Satchmo (5711053020765) виниловая пластинка - фото 1
  • Louis Armstrong - Singing Satchmo (5711053020765) виниловая пластинка - фото 2
  • Louis Armstrong - Singing Satchmo (5711053020765) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698459
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Характеристики

Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Singing Satchmo
Жанр
Jazz
Трек-лист
C'est Si Bon, Takes Two to Tango, Makin' Whoopee, Have You Met Miss Jones?, That Lucky Old Sun, The Dummy Song, I Gotta Right to Sing the Blues, Mack the Knife, A Kiss to Build a Dream on, I Only Have Eyes for You, Kiss of Fire, You're the Top, Down by the Riverside, Willow Weep for Me, Blueberry Hill, Sittin' in the Sun, I Get a Kick out of You, East of the Sun & West of the Moon, I've Got the World on a String, April in Portugal, Nobody Knows the Trouble I've Seen, La Vie en Rose, Chantez-les
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Louis Armstrong - Singing Satchmo (5711053020765) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: C'est Si Bon, Takes Two to Tango, Makin' Whoopee, Have You Met Miss Jones?, That Lucky Old Sun, The Dummy Song, I Gotta Right to Sing the Blues, Mack the Knife, A Kiss to Build a Dream on, I Only Have Eyes for You, Kiss of Fire, You're the Top, Down by the Riverside, Willow Weep for Me, Blueberry Hill, Sittin' in the Sun, I Get a Kick out of You, East of the Sun & West of the Moon, I've Got the World on a String, April in Portugal, Nobody Knows the Trouble I've Seen, La Vie en Rose, Chantez-les Bas (Sing 'em Low), Your Cheatin' Heart, Swing Low, Sweet Chariot, Body & Soul, You Turned the Tables on Me, Together Again

Отзывы о товаре Louis Armstrong - Singing Satchmo (5711053020765) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Singing Satchmo
Жанр
Jazz
Трек-лист
C'est Si Bon, Takes Two to Tango, Makin' Whoopee, Have You Met Miss Jones?, That Lucky Old Sun, The Dummy Song, I Gotta Right to Sing the Blues, Mack the Knife, A Kiss to Build a Dream on, I Only Have Eyes for You, Kiss of Fire, You're the Top, Down by the Riverside, Willow Weep for Me, Blueberry Hill, Sittin' in the Sun, I Get a Kick out of You, East of the Sun & West of the Moon, I've Got the World on a String, April in Portugal, Nobody Knows the Trouble I've Seen, La Vie en Rose, Chantez-les
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: C'est Si Bon, Takes Two to Tango, Makin' Whoopee, Have You Met Miss Jones?, That Lucky Old Sun, The Dummy Song, I Gotta Right to Sing the Blues, Mack the Knife, A Kiss to Build a Dream on, I Only Have Eyes for You, Kiss of Fire, You're the Top, Down by the Riverside, Willow Weep for Me, Blueberry Hill, Sittin' in the Sun, I Get a Kick out of You, East of the Sun & West of the Moon, I've Got the World on a String, April in Portugal, Nobody Knows the Trouble I've Seen, La Vie en Rose, Chantez-les Bas (Sing 'em Low), Your Cheatin' Heart, Swing Low, Sweet Chariot, Body & Soul, You Turned the Tables on Me, Together Again
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