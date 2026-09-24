Набор ручного инструмента Bort BTK-215
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
215
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор шестигранных ключей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 330 руб.
В наличии
Код товара: 697764
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10 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
215
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор шестигранных ключей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х28х13
Вес, кг.
11.75
Описание товара Набор ручного инструмента Bort BTK-215
Набор ручного инструмента Bort BTK-215 включает в себя 215 предметов, изготовленных из хромованадиевой стали, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Вес набора составляет всего 11 кг, что делает его удобным для переноски и использования.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
215
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор шестигранных ключей
Страна производитель
Китай
Набор ручного инструмента Bort BTK-215 включает в себя 215 предметов, изготовленных из хромованадиевой стали, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Вес набора составляет всего 11 кг, что делает его удобным для переноски и использования.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор ручного инструмента Bort BTK-215 - этот товар вы можете купить по цене 10330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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