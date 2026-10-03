Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб.
В наличии
Код товара: 202400
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 790 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
66
Шлицы бит
крестообразный (PH), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х8
Вес, кг.
6
Описание товара Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66
Набор слесарно-монтажных инструментов ЕХPERT Kraftool 27976-H66 - это профессиональный комплект из 66 предметов для индустриального применения. Инструменты сделаны из хромованадиевой стали и имеют хромированное покрытие, защищающее от коррозии. Снабжен профилем SUPER-LOCK для переноса пятен контактов с углов граней крепежа к их центру.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 710 руб.2428 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 76 предмет...
-
В наличииЦена 9 870 руб.2468 руб. в СплитНабор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 п...
-
В наличииЦена 9 870 руб.2468 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-76, 76 предметов,...
-
В наличииЦена 10 110 руб.2528 руб. в СплитНабор торцевых головок 3/4"–1" MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 пред...
-
В наличииЦена 10 240 руб.2560 руб. в СплитНабор инструментов DENZEL 15802, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковы...
-
В наличииЦена 10 270 руб.2568 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластик...
-
В наличииЦена 10 330 руб.2583 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-215
-
В наличииЦена 10 490 руб.2623 руб. в СплитНабор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предме...
-
В наличииЦена 11 190 руб. 15 990 руб.2798 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-86
-
В наличииЦена 11 210 руб.2803 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 109 предметов G...
-
В наличииЦена 11 390 руб.2848 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 82 предмета Gro...
-
В наличииЦена 11 520 руб.2880 руб. в СплитНабор инструментов DENZEL 15803, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковы...
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
66
Шлицы бит
крестообразный (PH), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Страна производитель
Китай
Набор слесарно-монтажных инструментов ЕХPERT Kraftool 27976-H66 - это профессиональный комплект из 66 предметов для индустриального применения. Инструменты сделаны из хромованадиевой стали и имеют хромированное покрытие, защищающее от коррозии. Снабжен профилем SUPER-LOCK для переноса пятен контактов с углов граней крепежа к их центру.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9790 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66