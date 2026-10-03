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Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66 купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66

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Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66 - фото 4
Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66 - фото 5
Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66 - фото 6
Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66 - фото 7
Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66 - фото 8
Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66 - фото 9
Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
  • Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66 - фото 1
  • Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66 - фото 2
  • Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66 - фото 3
  • Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66 - фото 4
  • Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66 - фото 5
  • Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66 - фото 6
  • Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66 - фото 7
  • Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66 - фото 8
  • Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66 - фото 9
  • Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб. 
Начислим 157 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202400
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66
9 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
66
Шлицы бит
крестообразный (PH), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х8
Вес, кг.
6

Описание товара Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66

Набор слесарно-монтажных инструментов ЕХPERT Kraftool 27976-H66 - это профессиональный комплект из 66 предметов для индустриального применения. Инструменты сделаны из хромованадиевой стали и имеют хромированное покрытие, защищающее от коррозии.  Снабжен профилем SUPER-LOCK для переноса пятен контактов с углов граней крепежа к их центру.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
66
Шлицы бит
крестообразный (PH), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Страна производитель
Китай
Описание
Набор слесарно-монтажных инструментов ЕХPERT Kraftool 27976-H66 - это профессиональный комплект из 66 предметов для индустриального применения. Инструменты сделаны из хромованадиевой стали и имеют хромированное покрытие, защищающее от коррозии.  Снабжен профилем SUPER-LOCK для переноса пятен контактов с углов граней крепежа к их центру.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9790 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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