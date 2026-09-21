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Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black

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Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 1
Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 2
Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 3
Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 4
Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 5
Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 6
Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 7
Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 8
Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 9
Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 10
Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI A
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Процессор
MediaTek Helio G99
Оперативная память
6
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 1
  • Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 2
  • Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 3
  • Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 4
  • Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 5
  • Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 6
  • Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 7
  • Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 8
  • Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 9
  • Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 10
  • Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697746
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Характеристики

Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI A
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
24
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black

INOI A75 Elegance 16/512GB Titanium Black - смартфон с упором на большой объём памяти: до 16 ГБ ОЗУ (включая виртуальное расширение) и 512 ГБ хранилища для приложений и контента. 6.8? дисплей 2460?1080 и энергоэффективный чипсет MediaTek Helio G-класса обеспечивают плавную работу интерфейса и большинства повседневных приложений.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт пользователям, которые активно хранят фото, видео, офлайн-музыку, документы и игры локально, не завися от облачных сервисов. Это удобный вариант "всё в одном" для учёбы, работы и развлечений, когда важен баланс между стоимостью, объёмом памяти и функциональностью.

Камеры и повседневная съёмка

50-Мп основная камера и фронтальная камера повышенного разрешения ориентированы на контент для соцсетей, мессенджеров и видеосвязи. Встроенные ИИ-режимы помогают автоматически подстраивать параметры съёмки под сцену, упрощая получение приемлемых кадров без ручных настроек.

Связь, автономность и удобство

Поддержка двух SIM-карт 4G, Wi-Fi и, в ряде версий, NFC делает смартфон удобным для бесконтактных оплат и гибкого использования разных тарифов. Вместительный аккумулятор и оптимизация интерфейса обеспечивают стабильный день работы при смешанном сценарии: мессенджеры, браузер, звонки, немного мультимедиа.

Важные нюансы перед покупкой

Аппарат лучше всего проявляет себя в качестве "рабочей лошадки" для повседневных задач; для самых требовательных 3D-игр стоит ориентироваться на средние настройки графики для стабильного FPS. Бренд INOI менее узнаваем, чем крупные международные марки, поэтому перед покупкой полезно обратить внимание на условия гарантии и доступность сервисных центров в вашем регионе - это поможет заранее спланировать обслуживание при необходимости.

Отзывы о товаре Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black




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Характеристики
Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI A
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
24
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание

INOI A75 Elegance 16/512GB Titanium Black - смартфон с упором на большой объём памяти: до 16 ГБ ОЗУ (включая виртуальное расширение) и 512 ГБ хранилища для приложений и контента. 6.8? дисплей 2460?1080 и энергоэффективный чипсет MediaTek Helio G-класса обеспечивают плавную работу интерфейса и большинства повседневных приложений.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт пользователям, которые активно хранят фото, видео, офлайн-музыку, документы и игры локально, не завися от облачных сервисов. Это удобный вариант "всё в одном" для учёбы, работы и развлечений, когда важен баланс между стоимостью, объёмом памяти и функциональностью.

Камеры и повседневная съёмка

50-Мп основная камера и фронтальная камера повышенного разрешения ориентированы на контент для соцсетей, мессенджеров и видеосвязи. Встроенные ИИ-режимы помогают автоматически подстраивать параметры съёмки под сцену, упрощая получение приемлемых кадров без ручных настроек.

Связь, автономность и удобство

Поддержка двух SIM-карт 4G, Wi-Fi и, в ряде версий, NFC делает смартфон удобным для бесконтактных оплат и гибкого использования разных тарифов. Вместительный аккумулятор и оптимизация интерфейса обеспечивают стабильный день работы при смешанном сценарии: мессенджеры, браузер, звонки, немного мультимедиа.

Важные нюансы перед покупкой

Аппарат лучше всего проявляет себя в качестве "рабочей лошадки" для повседневных задач; для самых требовательных 3D-игр стоит ориентироваться на средние настройки графики для стабильного FPS. Бренд INOI менее узнаваем, чем крупные международные марки, поэтому перед покупкой полезно обратить внимание на условия гарантии и доступность сервисных центров в вашем регионе - это поможет заранее спланировать обслуживание при необходимости.

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Отзывы


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