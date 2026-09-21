Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон INOI A75 Elegance 16/512Gb Titanium Black
INOI A75 Elegance 16/512GB Titanium Black - смартфон с упором на большой объём памяти: до 16 ГБ ОЗУ (включая виртуальное расширение) и 512 ГБ хранилища для приложений и контента. 6.8? дисплей 2460?1080 и энергоэффективный чипсет MediaTek Helio G-класса обеспечивают плавную работу интерфейса и большинства повседневных приложений.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт пользователям, которые активно хранят фото, видео, офлайн-музыку, документы и игры локально, не завися от облачных сервисов. Это удобный вариант "всё в одном" для учёбы, работы и развлечений, когда важен баланс между стоимостью, объёмом памяти и функциональностью.
Камеры и повседневная съёмка
50-Мп основная камера и фронтальная камера повышенного разрешения ориентированы на контент для соцсетей, мессенджеров и видеосвязи. Встроенные ИИ-режимы помогают автоматически подстраивать параметры съёмки под сцену, упрощая получение приемлемых кадров без ручных настроек.
Связь, автономность и удобство
Поддержка двух SIM-карт 4G, Wi-Fi и, в ряде версий, NFC делает смартфон удобным для бесконтактных оплат и гибкого использования разных тарифов. Вместительный аккумулятор и оптимизация интерфейса обеспечивают стабильный день работы при смешанном сценарии: мессенджеры, браузер, звонки, немного мультимедиа.
Важные нюансы перед покупкой
Аппарат лучше всего проявляет себя в качестве "рабочей лошадки" для повседневных задач; для самых требовательных 3D-игр стоит ориентироваться на средние настройки графики для стабильного FPS. Бренд INOI менее узнаваем, чем крупные международные марки, поэтому перед покупкой полезно обратить внимание на условия гарантии и доступность сервисных центров в вашем регионе - это поможет заранее спланировать обслуживание при необходимости.
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INOI A75 Elegance 16/512GB Titanium Black - смартфон с упором на большой объём памяти: до 16 ГБ ОЗУ (включая виртуальное расширение) и 512 ГБ хранилища для приложений и контента. 6.8? дисплей 2460?1080 и энергоэффективный чипсет MediaTek Helio G-класса обеспечивают плавную работу интерфейса и большинства повседневных приложений.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт пользователям, которые активно хранят фото, видео, офлайн-музыку, документы и игры локально, не завися от облачных сервисов. Это удобный вариант "всё в одном" для учёбы, работы и развлечений, когда важен баланс между стоимостью, объёмом памяти и функциональностью.
Камеры и повседневная съёмка
50-Мп основная камера и фронтальная камера повышенного разрешения ориентированы на контент для соцсетей, мессенджеров и видеосвязи. Встроенные ИИ-режимы помогают автоматически подстраивать параметры съёмки под сцену, упрощая получение приемлемых кадров без ручных настроек.
Связь, автономность и удобство
Поддержка двух SIM-карт 4G, Wi-Fi и, в ряде версий, NFC делает смартфон удобным для бесконтактных оплат и гибкого использования разных тарифов. Вместительный аккумулятор и оптимизация интерфейса обеспечивают стабильный день работы при смешанном сценарии: мессенджеры, браузер, звонки, немного мультимедиа.
Важные нюансы перед покупкой
Аппарат лучше всего проявляет себя в качестве "рабочей лошадки" для повседневных задач; для самых требовательных 3D-игр стоит ориентироваться на средние настройки графики для стабильного FPS. Бренд INOI менее узнаваем, чем крупные международные марки, поэтому перед покупкой полезно обратить внимание на условия гарантии и доступность сервисных центров в вашем регионе - это поможет заранее спланировать обслуживание при необходимости.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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