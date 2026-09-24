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Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL купить с доставкой в Москве
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Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL

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Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 1
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 2
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 3
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 4
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 5
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 6
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 7
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 8
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 9
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 10
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 11
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 12
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 13
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 14
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 15
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 16
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 17
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 18
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 19
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 20
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 21
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 22
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 1
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 2
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 3
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 4
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 5
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 6
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 7
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 8
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 9
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 10
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 11
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 12
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 13
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 14
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 15
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 16
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 17
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 18
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 19
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 20
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 21
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 22
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
18 326 руб.  22 920 руб. 

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В наличии
Код товара: 696562
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL
18 326 руб. -20%
22 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х36х29
Вес, кг.
13.5

Описание товара Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL

Осушитель Ballu Comfort BD20T CL станет незаменимым помощником по борьбе с излишней влажностью в вашем доме. Прибор поможет поддерживать оптимальный уровень влажности в помещениях площадью до 30 м2, а также позволят быстро ликвидировать последствия подтопления. В приборах реализовано несколько режимов для различных ситуаций. Режим AUTO позволяет поддерживать влажность на заданном уровне в зависимости от ваших потребностей. Режим Comfort поддержит благоприятный уровень влажности в зависимости от температуры. Встроенный фильтр задерживает пыль и делает воздух в помещении чище.

Отзывы о товаре Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Осушитель Ballu Comfort BD20T CL станет незаменимым помощником по борьбе с излишней влажностью в вашем доме. Прибор поможет поддерживать оптимальный уровень влажности в помещениях площадью до 30 м2, а также позволят быстро ликвидировать последствия подтопления. В приборах реализовано несколько режимов для различных ситуаций. Режим AUTO позволяет поддерживать влажность на заданном уровне в зависимости от ваших потребностей. Режим Comfort поддержит благоприятный уровень влажности в зависимости от температуры. Встроенный фильтр задерживает пыль и делает воздух в помещении чище.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - по цене 18326 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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