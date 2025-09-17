Осушитель воздуха Ballu BD50T
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%20 440 руб. 35 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691765
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осушитель воздуха
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Способ отвода конденсата
встроенный бак
Количество режимов работы
3
Дополнительные функции
разморозка теплообменника
Потребляемая мощность
0.72
Габаритные размеры, см
61x26.8x38.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х42х33
Вес, кг.
23
Описание товара Осушитель воздуха Ballu BD50T
Прибор рассчитан на устранение до 50л влаги в сутки в помещении площадью до 75 м2. Он оптимально подойдет для использования в зданиях, где важно выдерживать определенный уровень влажности, чтобы не допустить порчи предметов и материалов: на складах, строительных площадках, в гаражных комплексах. Осушитель рассчитан на непрерывную работу в экстремальных условиях. Прибор надежно защищен от пыли, механических повреждений и перепадов напряжения. Для удобного перемещения в нужное помещение прибор оснащен встроенными шасси и прочной ручкой.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осушитель воздуха
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Способ отвода конденсата
встроенный бак
Количество режимов работы
3
Дополнительные функции
разморозка теплообменника
Потребляемая мощность
0.72
Габаритные размеры, см
61x26.8x38.3
Страна производитель
Китай
Прибор рассчитан на устранение до 50л влаги в сутки в помещении площадью до 75 м2. Он оптимально подойдет для использования в зданиях, где важно выдерживать определенный уровень влажности, чтобы не допустить порчи предметов и материалов: на складах, строительных площадках, в гаражных комплексах. Осушитель рассчитан на непрерывную работу в экстремальных условиях. Прибор надежно защищен от пыли, механических повреждений и перепадов напряжения. Для удобного перемещения в нужное помещение прибор оснащен встроенными шасси и прочной ручкой.
Достоинства:
Комментарий:
Свою функцию выполняет. Воду собирает при работе в любом режиме. Не шумный, компактный. Полотенца в ванной сушит, бельё на сушилке в комнате с ним сохнет гораздо быстрее. К покупке советую.
Достоинства:
Комментарий:
В целом всё хорошо. Но встроенная ёмкость маловата.
Достоинства:
Комментарий:
Получили по времени, поставили в работу, узнаем позжет, как он все делает
Достоинства:
Комментарий:
осушитель хороший, осваиваю, посмотрим дальше в работе
Достоинства:
Комментарий:
осушитель пришел быстро, без брака. работает хорошо. рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный компактный осушитель! И белье высушивает, и в подвал удобно! Бачок для воды небольшой, но есть отверстие для слива, можно бОльший сосуд подставить.
Достоинства:
Комментарий:
Забрали товар, внешне целый. Дома спустя час работы обнаружилась утечка фреона, во всяком случае код ошибки указывает на это. Поддержка на горячей линии не помогла, технический отдел работает по будням в рабочее время. В результате: имеем неработающий девайс, зависшие 12к и неопределённость в дальнейших действиях. Ребят, за такую поддержку и брак одна звезда. Рекомендовать никому не буду
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, качество на высоте, огромная благодарность производителю и продавцу
Достоинства:
Комментарий:
качество устраивает.доволен!пришел товар быстро.Работает-как часы!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный осушитель. Нужная в хозяйстве и домашнем быту вещь.
Достоинства:
Комментарий:
С функцией справляется. Для небольших помещений подходит. Легко переносить!
Достоинства:
Комментарий:
Не поняла свойства данного аппарата ,через 5 часов бак целый ,на сутки нам его не хватает в работе ,если уж чтоб осушал помещение он должен работать на постоянной основе без отключения
Достоинства:
Комментарий:
Воду добывает из воздуха на ура. Немного шумный, не для сна.
Достоинства:
Комментарий:
Работает на 5 с плюсом, с влажностью 84 на 40 кв справился за вечер, понизилась до 70, воды набрал полтаза...
Достоинства:
Комментарий:
К покупке рекомендую, результат на фото, столько воды собралось за 2 часа работы, дома стало сразу лучше.
Достоинства:
Комментарий:
пока что работает, стоит в подполье собирает кондицат, эффект есть
Достоинства:
Комментарий:
Осушитель работает. Снизил влажность с 62 до 54% за два с половиной часа в квартире 57 кв. м. Шум умеренный. Крышка сливного отверстия была треснута. Неприятно, но звёзды снижать не стал.
Достоинства:
Комментарий:
отличный, особо не шумит, влажность убегает, есть датчик и не сложные настройки, из минусов маленький бак, нужен дренаж на улицу.
Достоинства:
Комментарий:
Работает второй день, за час собирает 250 мл, будем наблюдать дальше, надеюсь прослужит долго . Привезли раньше времени, порадовали
Достоинства:
Комментарий:
Осушитель понравился, работает хорошо, в выходной включали на целый день - 2,5 контейнера воды собрал
Достоинства:
Комментарий:
хороший осушитель. за два часа работы, целый контейнер воды насобирал. в квартире на первом этаже самое то.
Достоинства:
Комментарий:
за двое суток на малом ходу 15литров выдал дисцилированой воды
Достоинства:
Комментарий:
Машинка огонь! Пришел в указанный срок. Все как написано в инструкции, цвет белый. Очень компактный, хороший дизайн, управляется кнопочками. Большой плюс, что помимо емкости сбора конденсата на 1,25 литров, есть трубочка, которая позволяет не прерывать работу осушителя. Шум от нее не громче кондиционера. Установила в подвале, где оказалось 73% влажности. На режиме турбо, за 1,5 часа нагнал 0,5л воды. Оставили на ночь, с 21 в непрерывном режиме, в 7 часов утра емкость на 60 литров(S дна ее примерно 40х60) была заполнена на 3 см. Единственно не продумано, как фиксировать трубочку, она имеет тенденцию слетать. Я нагрела ее конец и прокрутила по резьбе и на всякий случай зафиксировала скотчем. Очень рекомендую, не жалейте денег, оно того стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Восторг! Знакомый рассказал про осушитель, даже не знал раньше про них. Заказывал для подвала в гараже. За два дня штука высосала из воздуха, потолка и кирпичных стен 7 литров воды! Потолок был весь в каплях, теперь сухой даже на ощупь. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
осушитель небольшой. но работает исправно и со шлангом и с накопителем.
Осушитель воздуха Ballu BD50T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Осушитель воздуха Ballu BD50T
Достоинства:
Комментарий:
Свою функцию выполняет. Воду собирает при работе в любом режиме. Не шумный, компактный. Полотенца в ванной сушит, бельё на сушилке в комнате с ним сохнет гораздо быстрее. К покупке советую.
Достоинства:
Комментарий:
В целом всё хорошо. Но встроенная ёмкость маловата.
Достоинства:
Комментарий:
Получили по времени, поставили в работу, узнаем позжет, как он все делает
Достоинства:
Комментарий:
осушитель хороший, осваиваю, посмотрим дальше в работе
Достоинства:
Комментарий:
осушитель пришел быстро, без брака. работает хорошо. рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный компактный осушитель! И белье высушивает, и в подвал удобно! Бачок для воды небольшой, но есть отверстие для слива, можно бОльший сосуд подставить.
Достоинства:
Комментарий:
Забрали товар, внешне целый. Дома спустя час работы обнаружилась утечка фреона, во всяком случае код ошибки указывает на это. Поддержка на горячей линии не помогла, технический отдел работает по будням в рабочее время. В результате: имеем неработающий девайс, зависшие 12к и неопределённость в дальнейших действиях. Ребят, за такую поддержку и брак одна звезда. Рекомендовать никому не буду
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, качество на высоте, огромная благодарность производителю и продавцу
Достоинства:
Комментарий:
качество устраивает.доволен!пришел товар быстро.Работает-как часы!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный осушитель. Нужная в хозяйстве и домашнем быту вещь.
Достоинства:
Комментарий:
С функцией справляется. Для небольших помещений подходит. Легко переносить!
Достоинства:
Комментарий:
Не поняла свойства данного аппарата ,через 5 часов бак целый ,на сутки нам его не хватает в работе ,если уж чтоб осушал помещение он должен работать на постоянной основе без отключения
Достоинства:
Комментарий:
Воду добывает из воздуха на ура. Немного шумный, не для сна.
Достоинства:
Комментарий:
Работает на 5 с плюсом, с влажностью 84 на 40 кв справился за вечер, понизилась до 70, воды набрал полтаза...
Достоинства:
Комментарий:
К покупке рекомендую, результат на фото, столько воды собралось за 2 часа работы, дома стало сразу лучше.
Достоинства:
Комментарий:
пока что работает, стоит в подполье собирает кондицат, эффект есть
Достоинства:
Комментарий:
Осушитель работает. Снизил влажность с 62 до 54% за два с половиной часа в квартире 57 кв. м. Шум умеренный. Крышка сливного отверстия была треснута. Неприятно, но звёзды снижать не стал.
Достоинства:
Комментарий:
отличный, особо не шумит, влажность убегает, есть датчик и не сложные настройки, из минусов маленький бак, нужен дренаж на улицу.
Достоинства:
Комментарий:
Работает второй день, за час собирает 250 мл, будем наблюдать дальше, надеюсь прослужит долго . Привезли раньше времени, порадовали
Достоинства:
Комментарий:
Осушитель понравился, работает хорошо, в выходной включали на целый день - 2,5 контейнера воды собрал
Достоинства:
Комментарий:
хороший осушитель. за два часа работы, целый контейнер воды насобирал. в квартире на первом этаже самое то.
Достоинства:
Комментарий:
за двое суток на малом ходу 15литров выдал дисцилированой воды
Достоинства:
Комментарий:
Машинка огонь! Пришел в указанный срок. Все как написано в инструкции, цвет белый. Очень компактный, хороший дизайн, управляется кнопочками. Большой плюс, что помимо емкости сбора конденсата на 1,25 литров, есть трубочка, которая позволяет не прерывать работу осушителя. Шум от нее не громче кондиционера. Установила в подвале, где оказалось 73% влажности. На режиме турбо, за 1,5 часа нагнал 0,5л воды. Оставили на ночь, с 21 в непрерывном режиме, в 7 часов утра емкость на 60 литров(S дна ее примерно 40х60) была заполнена на 3 см. Единственно не продумано, как фиксировать трубочку, она имеет тенденцию слетать. Я нагрела ее конец и прокрутила по резьбе и на всякий случай зафиксировала скотчем. Очень рекомендую, не жалейте денег, оно того стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Восторг! Знакомый рассказал про осушитель, даже не знал раньше про них. Заказывал для подвала в гараже. За два дня штука высосала из воздуха, потолка и кирпичных стен 7 литров воды! Потолок был весь в каплях, теперь сухой даже на ощупь. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
осушитель небольшой. но работает исправно и со шлангом и с накопителем.