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Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
115 891 руб.
144 880
руб.
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Описание товара Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L
Осушитель воздуха Ballu BDI-80L представляет собой высокопроизводительное устройство, мощности которого достаточно для полноценного функционирования в помещениях площадью до 100 кв. м. Благодаря представленной модели у вас появится возможность не только обеспечить эффективную сушку строительных смесей, но и очистку воздушного потока от накопившихся загрязнений.
Осушитель воздуха Ballu BDI-80L располагает встроенным таймером, обеспечивающим автоматическое выключение по истечении определенного временного отрезка. Функциональный дисплей и кнопочная панель управления придутся как нельзя кстати для точной установки необходимых параметров. В основании прибора появились прочные колесики, способствующие быстрому и легкому перемещению на необходимый участок. Система автоматической диагностики самостоятельно выявит существующие неполадки и оперативно сообщит о них пользователю.
Осушитель воздуха Ballu BDI-80L представляет собой высокопроизводительное устройство, мощности которого достаточно для полноценного функционирования в помещениях площадью до 100 кв. м. Благодаря представленной модели у вас появится возможность не только обеспечить эффективную сушку строительных смесей, но и очистку воздушного потока от накопившихся загрязнений.
Осушитель воздуха Ballu BDI-80L располагает встроенным таймером, обеспечивающим автоматическое выключение по истечении определенного временного отрезка. Функциональный дисплей и кнопочная панель управления придутся как нельзя кстати для точной установки необходимых параметров. В основании прибора появились прочные колесики, способствующие быстрому и легкому перемещению на необходимый участок. Система автоматической диагностики самостоятельно выявит существующие неполадки и оперативно сообщит о них пользователю.
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 115891 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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