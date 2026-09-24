Top.Mail.Ru
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 1
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 2
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 3
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 4
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 5
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 6
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 7
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 8
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 1
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 2
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 3
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 4
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 5
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 6
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 7
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 8
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
115 891 руб.  144 880 руб. 

Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

110 096 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Начислим 5185 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696502
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L
115 891 руб. -20%
144 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Комплектация
осушитель, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, металл
Колесики для перемещения
Да
Ручка для переноски
да
Объем ёмкости для конденсата, л
10
Способ отвода конденсата
встроенный бак
Максимальный воздухообмен, м?/ч
400
Хладагент
R410A
Ароматизация
Нет
Гигростат
да
Количество режимов работы
2
Режимы работы
осушение, вентиляция
Дополнительные функции
сушка белья
Питание
от сети
Напряжение питания
220-240 В
Потребляемая мощность
1250
Габаритные размеры, см
545х858х460 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.62х0.54
Вес, кг.
49

Описание товара Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L

Осушитель воздуха Ballu BDI-80L представляет собой высокопроизводительное устройство, мощности которого достаточно для полноценного функционирования в помещениях площадью до 100 кв. м. Благодаря представленной модели у вас появится возможность не только обеспечить эффективную сушку строительных смесей, но и очистку воздушного потока от накопившихся загрязнений. Осушитель воздуха Ballu BDI-80L располагает встроенным таймером, обеспечивающим автоматическое выключение по истечении определенного временного отрезка. Функциональный дисплей и кнопочная панель управления придутся как нельзя кстати для точной установки необходимых параметров. В основании прибора появились прочные колесики, способствующие быстрому и легкому перемещению на необходимый участок. Система автоматической диагностики самостоятельно выявит существующие неполадки и оперативно сообщит о них пользователю.

Отзывы о товаре Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Комплектация
осушитель, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, металл
Колесики для перемещения
Да
Ручка для переноски
да
Объем ёмкости для конденсата, л
10
Способ отвода конденсата
встроенный бак
Максимальный воздухообмен, м?/ч
400
Хладагент
R410A
Ароматизация
Нет
Развернуть
Гигростат
да
Количество режимов работы
2
Режимы работы
осушение, вентиляция
Дополнительные функции
сушка белья
Питание
от сети
Напряжение питания
220-240 В
Потребляемая мощность
1250
Габаритные размеры, см
545х858х460 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Осушитель воздуха Ballu BDI-80L представляет собой высокопроизводительное устройство, мощности которого достаточно для полноценного функционирования в помещениях площадью до 100 кв. м. Благодаря представленной модели у вас появится возможность не только обеспечить эффективную сушку строительных смесей, но и очистку воздушного потока от накопившихся загрязнений. Осушитель воздуха Ballu BDI-80L располагает встроенным таймером, обеспечивающим автоматическое выключение по истечении определенного временного отрезка. Функциональный дисплей и кнопочная панель управления придутся как нельзя кстати для точной установки необходимых параметров. В основании прибора появились прочные колесики, способствующие быстрому и легкому перемещению на необходимый участок. Система автоматической диагностики самостоятельно выявит существующие неполадки и оперативно сообщит о них пользователю.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 115891 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...