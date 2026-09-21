Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-100L
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%132 991 руб. 190 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696504
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
88х59х57
Вес, кг.
59
Описание товара Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-100L
Мощные промышленные осушители воздуха Ballu BDI-100L серии Heavy Industrial, производительностью 100 л/сутки, нормализуют уровень влажности в помещениях и на строительных площадках размером до 150 м. Предназначенные для работы в экстремальных условиях, приборы оснащены металлическим ударопрочным корпусом, встроенной помпой для вертикального отвода дренажа на высоту до 5 метров, надежными шасси и удобной железной ручкой для перемещения. Осушители автоматически возобновляют свою работу в случае перебоев с электроэнергией, а высокопроизводительные компрессоры оснащены функцией защиты от перегрузок.
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Мощные промышленные осушители воздуха Ballu BDI-100L серии Heavy Industrial, производительностью 100 л/сутки, нормализуют уровень влажности в помещениях и на строительных площадках размером до 150 м. Предназначенные для работы в экстремальных условиях, приборы оснащены металлическим ударопрочным корпусом, встроенной помпой для вертикального отвода дренажа на высоту до 5 метров, надежными шасси и удобной железной ручкой для перемещения. Осушители автоматически возобновляют свою работу в случае перебоев с электроэнергией, а высокопроизводительные компрессоры оснащены функцией защиты от перегрузок.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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