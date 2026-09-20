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Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL купить с доставкой в Москве
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Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL

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Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 1
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 2
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 3
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 4
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 5
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 6
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 7
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 8
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 9
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 10
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 1
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 2
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 3
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 4
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 5
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 6
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 7
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 8
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 9
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 10
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
20 891 руб.  26 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678871
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х36х29
Вес, кг.
13.5

Описание товара Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL

Осушитель Ballu Comfort BD30T CL станет незаменимым помощником по борьбе с излишней влажностью в вашем доме. Прибор поможет поддерживать оптимальный уровень влажности в помещениях площадью до 42 м2, а также позволят быстро ликвидировать последствия подтопления.

Отзывы о товаре Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Осушитель Ballu Comfort BD30T CL станет незаменимым помощником по борьбе с излишней влажностью в вашем доме. Прибор поможет поддерживать оптимальный уровень влажности в помещениях площадью до 42 м2, а также позволят быстро ликвидировать последствия подтопления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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