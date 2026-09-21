Осушитель воздуха Neoclima ND-35RH 450Вт бытовой белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700539
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осушитель воздуха
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Способ отвода конденсата
встроенный бак
Количество режимов работы
2
Дополнительные функции
информационный дисплей, таймер
Потребляемая мощность
0.45
Габаритные размеры, см
40х33х61
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х36х28
Вес, кг.
15.2
Описание товара Осушитель воздуха Neoclima ND-35RH 450Вт бытовой белый
Осушитель Neoclima ND-35RH представляет собой современный осушитель воздуха, который подходит для установки в помещениях до 65м2 . Он способен существенно понизить уровень влажности, осушая до 35 литров в сутки. Выполнен в стильном дизайне, оснащен дисплеем и сенсорной панелью управления.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осушитель воздуха
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Способ отвода конденсата
встроенный бак
Количество режимов работы
2
Дополнительные функции
информационный дисплей, таймер
Потребляемая мощность
0.45
Габаритные размеры, см
40х33х61
Страна производитель
Китай
Осушитель Neoclima ND-35RH представляет собой современный осушитель воздуха, который подходит для установки в помещениях до 65м2 . Он способен существенно понизить уровень влажности, осушая до 35 литров в сутки. Выполнен в стильном дизайне, оснащен дисплеем и сенсорной панелью управления.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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