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Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD купить с доставкой в Москве
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Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD

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Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD - фото 1
Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD - фото 2
Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD - фото 3
Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD - фото 4
Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD - фото 5
Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD - фото 6
Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD - фото 7
Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD - фото 1
  • Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD - фото 2
  • Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD - фото 3
  • Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD - фото 4
  • Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD - фото 5
  • Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD - фото 6
  • Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD - фото 7
  • Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
39 891 руб.  49 880 руб. 

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В наличии
Код товара: 714365
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD
39 891 руб. -20%
49 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Комплектация
осушитель, документация, упаковка
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем ёмкости для конденсата, л
7.1
Способ отвода конденсата
встроенный бак
Максимальный воздухообмен, м?/ч
400
Хладагент
R290
Гигростат
да
Количество режимов работы
3
Режимы работы
3
Питание
от сети
Напряжение питания
220-240 В
Потребляемая мощность
900
Габаритные размеры, см
61x29x39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х43х33
Вес, кг.
19.6

Описание товара Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD

Осушитель воздуха Ballu BD70T SD представляет собой умный осушитель воздуха, который благодаря своей высокой производительности может использоваться на строительных площадках, производственных или складских помещениях. Осушитель воздуха Ballu BD70T SD имеет мощность 900 Вт и производительность по осушению 70 л/сутки. В совокупности с мощным воздушным потоком объемом 400 м3/ч это позволяет эффективно осушать помещения площадью до 100м2. Осушитель воздуха в короткие сроки нормализует уровень влажности на ремонтируемом объекте, за счет чего испарение влаги из сохнущих стен и пола происходит равномерно и на порядок быстрее, чем естественным образом. Прибор имеет возможность дистанционного управления с помощью приложения Smart Life-SmartHome. Где бы вы ни находились, вы всегда можете проконтролировать уровень влажности в помещении и скорректировать работу осушителя исходя из ваших потребностей. Осушитель изготовлен из ударопрочного пластика, надежными шасси и удобными ручками для перемещения. С помощью 24 часового таймера можно задать начало и окончание работы прибора, а функция авторестарт поможет возобновить работу прибора в заданном режиме в случае отключения электроэнергии. Осушитель воздуха полностью приспособлены к работе на строительных объектах с высокой запыленностью, благодаря легкосъемному моющемуся фильтру. Встроенный гигрометр определит текущий уровень влажности, помогая выбрать оптимальный режим работы. А вертикальная помпа, поднимающая влагу на высоту до 5 метров, позволит использовать прибор в том числе и в подвальных помещениях. Два способа отвода конденсата: в бак или через дренажный шланг помогут выбрать наиболее удобный способ устранения скопившейся влаги. А удобная ручка позволяет легко перемещать прибор по помещению в зависимости от необходимости.

Отзывы о товаре Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD




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Характеристики
Бренд
Ballu
Комплектация
осушитель, документация, упаковка
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем ёмкости для конденсата, л
7.1
Способ отвода конденсата
встроенный бак
Максимальный воздухообмен, м?/ч
400
Хладагент
R290
Гигростат
да
Количество режимов работы
3
Режимы работы
3
Развернуть
Питание
от сети
Напряжение питания
220-240 В
Потребляемая мощность
900
Габаритные размеры, см
61x29x39
Страна производитель
Китай
Описание
Осушитель воздуха Ballu BD70T SD представляет собой умный осушитель воздуха, который благодаря своей высокой производительности может использоваться на строительных площадках, производственных или складских помещениях. Осушитель воздуха Ballu BD70T SD имеет мощность 900 Вт и производительность по осушению 70 л/сутки. В совокупности с мощным воздушным потоком объемом 400 м3/ч это позволяет эффективно осушать помещения площадью до 100м2. Осушитель воздуха в короткие сроки нормализует уровень влажности на ремонтируемом объекте, за счет чего испарение влаги из сохнущих стен и пола происходит равномерно и на порядок быстрее, чем естественным образом. Прибор имеет возможность дистанционного управления с помощью приложения Smart Life-SmartHome. Где бы вы ни находились, вы всегда можете проконтролировать уровень влажности в помещении и скорректировать работу осушителя исходя из ваших потребностей. Осушитель изготовлен из ударопрочного пластика, надежными шасси и удобными ручками для перемещения. С помощью 24 часового таймера можно задать начало и окончание работы прибора, а функция авторестарт поможет возобновить работу прибора в заданном режиме в случае отключения электроэнергии. Осушитель воздуха полностью приспособлены к работе на строительных объектах с высокой запыленностью, благодаря легкосъемному моющемуся фильтру. Встроенный гигрометр определит текущий уровень влажности, помогая выбрать оптимальный режим работы. А вертикальная помпа, поднимающая влагу на высоту до 5 метров, позволит использовать прибор в том числе и в подвальных помещениях. Два способа отвода конденсата: в бак или через дренажный шланг помогут выбрать наиболее удобный способ устранения скопившейся влаги. А удобная ручка позволяет легко перемещать прибор по помещению в зависимости от необходимости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 39891 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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