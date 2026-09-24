Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L
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Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%94 991 руб. 135 380 руб.
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90 241 руб.
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В наличии
Код товара: 696503
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
94 991 руб. -30%
135 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осушитель воздуха
Комплектация
осушитель, документация, упаковка
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик, металл
Колесики для перемещения
Да
Ручка для переноски
да
Способ отвода конденсата
дренаж
Максимальный воздухообмен, м?/ч
500
Хладагент
R290
Гигростат
да
Количество режимов работы
1
Режимы работы
осушение
Питание
от сети
Напряжение питания
220-240 В
Потребляемая мощность
650
Габаритные размеры, см
412х907х507 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х57х47
Вес, кг.
42
Описание товара Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L
Мощные промышленные осушители воздуха мобильного типа Ballu BDI-70L НС-1421660, производительностью 70л/сутки, нормализуют уровень влажности в помещениях и на строительных площадках размером до 100м?. Предназначенные для работы в экстремальных условиях, приборы оснащены металлическим ударопрочным корпусом, встроенной помпой для вертикального отвода дренажа на высоту до 5 метров, надежными шасси и удобной железной ручкой для перемещения. Осушители автоматически возобновляют свою работу в случае перебоев с электроэнергией, а высокопроизводительные компрессоры оснащены функцией защиты от перегрузок.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осушитель воздуха
Комплектация
осушитель, документация, упаковка
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик, металл
Колесики для перемещения
Да
Ручка для переноски
да
Способ отвода конденсата
дренаж
Максимальный воздухообмен, м?/ч
500
Хладагент
R290
Гигростат
да
Количество режимов работы
1
Развернуть
Режимы работы
осушение
Питание
от сети
Напряжение питания
220-240 В
Потребляемая мощность
650
Габаритные размеры, см
412х907х507 мм
Страна производитель
Китай
Мощные промышленные осушители воздуха мобильного типа Ballu BDI-70L НС-1421660, производительностью 70л/сутки, нормализуют уровень влажности в помещениях и на строительных площадках размером до 100м?. Предназначенные для работы в экстремальных условиях, приборы оснащены металлическим ударопрочным корпусом, встроенной помпой для вертикального отвода дренажа на высоту до 5 метров, надежными шасси и удобной железной ручкой для перемещения. Осушители автоматически возобновляют свою работу в случае перебоев с электроэнергией, а высокопроизводительные компрессоры оснащены функцией защиты от перегрузок.
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 94991 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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