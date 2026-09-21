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Фильтр тонкой очистки Ballu FB-M5-2 купить с доставкой в Москве
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Фильтр тонкой очистки Ballu FB-M5-2

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Фильтр тонкой очистки Ballu FB-M5-2 - фото 1
Фильтр тонкой очистки Ballu FB-M5-2 - фото 2
Фильтр тонкой очистки Ballu FB-M5-2 - фото 3
Фильтр тонкой очистки Ballu FB-M5-2 - фото 4
Фильтр тонкой очистки Ballu FB-M5-2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтр
  • Фильтр тонкой очистки Ballu FB-M5-2 - фото 1
  • Фильтр тонкой очистки Ballu FB-M5-2 - фото 2
  • Фильтр тонкой очистки Ballu FB-M5-2 - фото 3
  • Фильтр тонкой очистки Ballu FB-M5-2 - фото 4
  • Фильтр тонкой очистки Ballu FB-M5-2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
1 226 руб.  1 540 руб. 

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В наличии
Код товара: 696508
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Фильтр тонкой очистки Ballu FB-M5-2
1 226 руб. -20%
1 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Фильтр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х3
Вес, г.
350

Описание товара Фильтр тонкой очистки Ballu FB-M5-2

Основная задача фильтра М5 - это очистка приточного воздуха в системах вентиляции воздуха. Фильтр уменьшает запыленность воздуха, подаваемого в помещение.

Отзывы о товаре Фильтр тонкой очистки Ballu FB-M5-2




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Фильтр
Страна производитель
Китай
Описание
Основная задача фильтра М5 - это очистка приточного воздуха в системах вентиляции воздуха. Фильтр уменьшает запыленность воздуха, подаваемого в помещение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фильтр тонкой очистки Ballu FB-M5-2 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1226 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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