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Адаптер Sky-Watcher для смартфона купить с доставкой в Москве
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Адаптер Sky-Watcher для смартфона

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Адаптер Sky-Watcher для смартфона - фото 1
Адаптер Sky-Watcher для смартфона - фото 2
Адаптер Sky-Watcher для смартфона - фото 3
Адаптер Sky-Watcher для смартфона - фото 4
Адаптер Sky-Watcher для смартфона - фото 5
Адаптер Sky-Watcher для смартфона - фото 6
Адаптер Sky-Watcher для смартфона - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер Sky-Watcher для смартфона - фото 1
  • Адаптер Sky-Watcher для смартфона - фото 2
  • Адаптер Sky-Watcher для смартфона - фото 3
  • Адаптер Sky-Watcher для смартфона - фото 4
  • Адаптер Sky-Watcher для смартфона - фото 5
  • Адаптер Sky-Watcher для смартфона - фото 6
  • Адаптер Sky-Watcher для смартфона - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696414
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х7
Вес, г.
105

Описание товара Адаптер Sky-Watcher для смартфона

Адаптер Sky-Watcher предназначен для фиксации смартфона на окуляре телескопа. Это позволяет сделать первые шаги в астрофотографии, используя камеру мобильного устройства для получения снимков звездного неба и Луны, а также земных пейзажей. Воспользовавшись адаптером, владелец телескопа сможет расположить камеру прямо напротив окулярной линзы и избежать дрожания приборов при съемке. Это обеспечит четкость и хорошее качество астрофотоснимков. Аксессуар предназначен для использования с окулярами диаметром до 34.2 миллиметра. Держатель для смартфона оснащен раздвижным слайдером с надежным металлическим винтом для регулировки ширины, поэтому адаптер подойдет к самым разным моделям телефонов. Он прослужит долго, так как сделан из прочного ABS-пластика, который отличается стойкостью к механическим воздействиям. Это особенно высоко оценят любители астротуризма и выездов с телескопом на природу.

Отзывы о товаре Адаптер Sky-Watcher для смартфона




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер Sky-Watcher предназначен для фиксации смартфона на окуляре телескопа. Это позволяет сделать первые шаги в астрофотографии, используя камеру мобильного устройства для получения снимков звездного неба и Луны, а также земных пейзажей. Воспользовавшись адаптером, владелец телескопа сможет расположить камеру прямо напротив окулярной линзы и избежать дрожания приборов при съемке. Это обеспечит четкость и хорошее качество астрофотоснимков. Аксессуар предназначен для использования с окулярами диаметром до 34.2 миллиметра. Держатель для смартфона оснащен раздвижным слайдером с надежным металлическим винтом для регулировки ширины, поэтому адаптер подойдет к самым разным моделям телефонов. Он прослужит долго, так как сделан из прочного ABS-пластика, который отличается стойкостью к механическим воздействиям. Это особенно высоко оценят любители астротуризма и выездов с телескопом на природу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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