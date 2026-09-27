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Окуляр WF10X (Стерео МС-3,4) купить с доставкой в Москве
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Окуляр WF10X (Стерео МС-3,4)

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Окуляр WF10X (Стерео МС-3,4) - фото 1
Окуляр WF10X (Стерео МС-3,4) - фото 2
Окуляр WF10X (Стерео МС-3,4) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
  • Окуляр WF10X (Стерео МС-3,4) - фото 1
  • Окуляр WF10X (Стерео МС-3,4) - фото 2
  • Окуляр WF10X (Стерео МС-3,4) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615640
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Окуляр
Особенности
шкала регулировки на корпусе
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х3
Вес, г.
100

Описание товара Окуляр WF10X (Стерео МС-3,4)

Широкополный окуляр Levenhuk Rainbow WF10x можно устанавливать на микроскопы любых типов и марок. Оптические элементы окуляра сделаны из специального стекла, которое хорошо пропускает свет и выделяет контуры деталей. Изображение получается светлым и высококонтрастным. При увеличении в 10 крат окуляр Levenhuk Rainbow WF10x захватывает большую площадь наблюдений, чем стандартный окуляр. Вы будете видеть изучаемые образцы более крупными и четкими. Обратите внимание, что посадочный диаметр окуляра составляет 23.2 мм. Для использования этого окуляра ваш микроскоп должен иметь соответствующую окулярную трубку.

Отзывы о товаре Окуляр WF10X (Стерео МС-3,4)




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Окуляр
Особенности
шкала регулировки на корпусе
Страна производитель
Китай
Описание
Широкополный окуляр Levenhuk Rainbow WF10x можно устанавливать на микроскопы любых типов и марок. Оптические элементы окуляра сделаны из специального стекла, которое хорошо пропускает свет и выделяет контуры деталей. Изображение получается светлым и высококонтрастным. При увеличении в 10 крат окуляр Levenhuk Rainbow WF10x захватывает большую площадь наблюдений, чем стандартный окуляр. Вы будете видеть изучаемые образцы более крупными и четкими. Обратите внимание, что посадочный диаметр окуляра составляет 23.2 мм. Для использования этого окуляра ваш микроскоп должен иметь соответствующую окулярную трубку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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