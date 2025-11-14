Слайд калибровочный Микромед X/Y 21383
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391409
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
шкала на перекрестии, цена деления шкалы 0.01 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х4х1
Вес, г.
100
Описание товара Слайд калибровочный Микромед X/Y 21383
Калибровочный (микрометрический) слайд предназначен для проведения калибровки программы анализа изображений для измерения расcтояний в реальных единицах. Калибровочный слайд представляет собой прозрачное стекло (по размеру предметного стекла микроскопа) с нанесенной на него микрометрической шкалой с разрешением 0.01 мм. Сняв изображение микрометрической шкалы при каждом рабочем увеличении микроскопа и указав известное расстояние в режиме калибровки, Вы задаете масштаб изображения в реальных единицах (микрометр, миллиметр и т. д.).
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
шкала на перекрестии, цена деления шкалы 0.01 мм
Страна производитель
Китай
Калибровочный (микрометрический) слайд предназначен для проведения калибровки программы анализа изображений для измерения расcтояний в реальных единицах. Калибровочный слайд представляет собой прозрачное стекло (по размеру предметного стекла микроскопа) с нанесенной на него микрометрической шкалой с разрешением 0.01 мм. Сняв изображение микрометрической шкалы при каждом рабочем увеличении микроскопа и указав известное расстояние в режиме калибровки, Вы задаете масштаб изображения в реальных единицах (микрометр, миллиметр и т. д.).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Достоинства:
Комментарий:
Все супер, товар целый, качество на первый взгляд хорошее, на днях приступлю к калибровке камеры этим слайдом и дополню отзыв
Слайд калибровочный Микромед X/Y 21383 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Слайд калибровочный Микромед X/Y 21383
Достоинства:
Комментарий:
Все супер, товар целый, качество на первый взгляд хорошее, на днях приступлю к калибровке камеры этим слайдом и дополню отзыв