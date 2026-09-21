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Пикник - Стекло (Gold) (4680068802448) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Пикник - Стекло (Gold) (4680068802448) виниловая пластинка

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Пикник - Стекло (Gold) (4680068802448) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Стекло (Gold) (4680068802448) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Стекло (Gold) (4680068802448) виниловая пластинка - фото 3
Пикник - Стекло (Gold) (4680068802448) виниловая пластинка - фото 4
Пикник - Стекло (Gold) (4680068802448) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Стекло
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Стекло (Gold) (4680068802448) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Стекло (Gold) (4680068802448) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Стекло (Gold) (4680068802448) виниловая пластинка - фото 3
  • Пикник - Стекло (Gold) (4680068802448) виниловая пластинка - фото 4
  • Пикник - Стекло (Gold) (4680068802448) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696182
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Стекло
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Лицо, Ещё один дождь, Глаза очерчены углем, Шарманка, Два великана, Навуходоносор, Отучи же меня говорить, Адреналиновые песни, Предчувствие, Диск-жокей, С высоты некуда упасть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Стекло (Gold) (4680068802448) виниловая пластинка

"Стекло" - студийный альбом 1997 года группы Пикник. Есть три пластинки, которые выдержаны в едином стилистическом направлении - "Жень-Шень", "Вампирские песни" и "Стекло". Многие относят их к готик-року, хотя скорее музыка на всех пластинках более тяготеет к арт-року. Альбом "Стекло" не получило такой популярности, как "Жень-Шень", ввиду недостатка продвижения со стороны лейбла. Обложку альбома нарисовал художник Максим Елисеев. Лимитированное переиздание на 180-гр золотом виниле. Пикник - советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего Пикника сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год. Музыка группы, имеющая свои корни в русском роке, прогрессировала в оригинальный, необычный стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.



Теги товара: Пикник

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Стекло
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Лицо, Ещё один дождь, Глаза очерчены углем, Шарманка, Два великана, Навуходоносор, Отучи же меня говорить, Адреналиновые песни, Предчувствие, Диск-жокей, С высоты некуда упасть
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Стекло" - студийный альбом 1997 года группы Пикник. Есть три пластинки, которые выдержаны в едином стилистическом направлении - "Жень-Шень", "Вампирские песни" и "Стекло". Многие относят их к готик-року, хотя скорее музыка на всех пластинках более тяготеет к арт-року. Альбом "Стекло" не получило такой популярности, как "Жень-Шень", ввиду недостатка продвижения со стороны лейбла. Обложку альбома нарисовал художник Максим Елисеев. Лимитированное переиздание на 180-гр золотом виниле. Пикник - советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего Пикника сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год. Музыка группы, имеющая свои корни в русском роке, прогрессировала в оригинальный, необычный стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.


Теги товара: Пикник
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