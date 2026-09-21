Пикник - Стекло (Gold) (4680068802448) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Пикник - Стекло (Gold) (4680068802448) виниловая пластинка
"Стекло" - студийный альбом 1997 года группы Пикник. Есть три пластинки, которые выдержаны в едином стилистическом направлении - "Жень-Шень", "Вампирские песни" и "Стекло". Многие относят их к готик-року, хотя скорее музыка на всех пластинках более тяготеет к арт-року. Альбом "Стекло" не получило такой популярности, как "Жень-Шень", ввиду недостатка продвижения со стороны лейбла. Обложку альбома нарисовал художник Максим Елисеев. Лимитированное переиздание на 180-гр золотом виниле. Пикник - советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего Пикника сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год. Музыка группы, имеющая свои корни в русском роке, прогрессировала в оригинальный, необычный стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.
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Теги товара: Пикник
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Теги товара: Пикник
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