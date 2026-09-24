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Николаев Игорь - Дуэты (4680068803964) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Николаев Игорь - Дуэты (4680068803964) виниловая пластинка

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Николаев Игорь - Дуэты (4680068803964) виниловая пластинка - фото 1
Николаев Игорь - Дуэты (4680068803964) виниловая пластинка - фото 2
Николаев Игорь - Дуэты (4680068803964) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Николаев Игорь
Альбом (сингл)
Дуэты
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Николаев Игорь - Дуэты (4680068803964) виниловая пластинка - фото 1
  • Николаев Игорь - Дуэты (4680068803964) виниловая пластинка - фото 2
  • Николаев Игорь - Дуэты (4680068803964) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696172
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Николаев Игорь - Дуэты (4680068803964) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803964]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Николаев Игорь
Альбом (сингл)
Дуэты
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Лето, Вернись! (feat. Валерия), ?Синий ветер, Белый лён (feat. Люся Чеботина), ?Такси, Такси (feat. Катя Лель), ?Старый знакомый (feat. Ирина Аллегрова), ?СМС (feat. Юлия Проскурякова) ?Дельфин и Русалка (feat. Наташа Королёва), ?Мой Друг (feat. Игорь Крутой), ?Новый год без тебя (feat. Юлия Проскурякова), Невеста (feat. Руки Вверх), ?Миражи (feat. Ирина Аллегрова), ?Ромео и Джульетта (feat. Диана Гурцкая), ?Ну зачем мы ссоримсяx (feat. Юлия Проскурякова), ?Метели (feat. Виктория Дайнеко), ?Зимн
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Николаев Игорь - Дуэты (4680068803964) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Лето, Вернись! (feat. Валерия), ?Синий ветер, Белый лён (feat. Люся Чеботина), ?Такси, Такси (feat. Катя Лель), ?Старый знакомый (feat. Ирина Аллегрова), ?СМС (feat. Юлия Проскурякова) ?Дельфин и Русалка (feat. Наташа Королёва), ?Мой Друг (feat. Игорь Крутой), ?Новый год без тебя (feat. Юлия Проскурякова), Невеста (feat. Руки Вверх), ?Миражи (feat. Ирина Аллегрова), ?Ромео и Джульетта (feat. Диана Гурцкая), ?Ну зачем мы ссоримсяx (feat. Юлия Проскурякова), ?Метели (feat. Виктория Дайнеко), ?Зимние Месяцы (feat. Наташа Королёва), ?Две звезды (feat. Юлия Проскурякова)

Отзывы о товаре Николаев Игорь - Дуэты (4680068803964) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803964]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Николаев Игорь
Альбом (сингл)
Дуэты
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Лето, Вернись! (feat. Валерия), ?Синий ветер, Белый лён (feat. Люся Чеботина), ?Такси, Такси (feat. Катя Лель), ?Старый знакомый (feat. Ирина Аллегрова), ?СМС (feat. Юлия Проскурякова) ?Дельфин и Русалка (feat. Наташа Королёва), ?Мой Друг (feat. Игорь Крутой), ?Новый год без тебя (feat. Юлия Проскурякова), Невеста (feat. Руки Вверх), ?Миражи (feat. Ирина Аллегрова), ?Ромео и Джульетта (feat. Диана Гурцкая), ?Ну зачем мы ссоримсяx (feat. Юлия Проскурякова), ?Метели (feat. Виктория Дайнеко), ?Зимн
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Лето, Вернись! (feat. Валерия), ?Синий ветер, Белый лён (feat. Люся Чеботина), ?Такси, Такси (feat. Катя Лель), ?Старый знакомый (feat. Ирина Аллегрова), ?СМС (feat. Юлия Проскурякова) ?Дельфин и Русалка (feat. Наташа Королёва), ?Мой Друг (feat. Игорь Крутой), ?Новый год без тебя (feat. Юлия Проскурякова), Невеста (feat. Руки Вверх), ?Миражи (feat. Ирина Аллегрова), ?Ромео и Джульетта (feat. Диана Гурцкая), ?Ну зачем мы ссоримсяx (feat. Юлия Проскурякова), ?Метели (feat. Виктория Дайнеко), ?Зимние Месяцы (feat. Наташа Королёва), ?Две звезды (feat. Юлия Проскурякова)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Николаев Игорь - Дуэты (4680068803964) виниловая пластинка - по цене 2920 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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