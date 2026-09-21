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Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка

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Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка - фото 1
Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка - фото 2
Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка - фото 3
Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка - фото 4
Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка - фото 5
Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка - фото 6
Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка - фото 7
Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка - фото 8
Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hi-Fi
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка - фото 1
  • Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка - фото 2
  • Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка - фото 3
  • Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка - фото 4
  • Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка - фото 5
  • Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка - фото 6
  • Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка - фото 7
  • Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка - фото 8
  • Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696021
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama
Barcode
[4603320377546]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hi-Fi
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Седьмой лепесток, Беспризорник, Не дано, Средняя школа Nx7, Глупые люди За мной, Ты прости, Про лето (Бумеранг), Чёрный ворон (Ворон), Он (Запоминай), Позвони мне, Миша (Па Па Ра Ра), Так легко (Лети на встречу)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Hi-Fi Лучшие Песни - это сборник самых популярных музыкальных композиций, выполненных на высококачественном виниле. Эта пластинка представляет собой прекрасную возможность окунуться в атмосферу золотых хитов и насладиться уникальным звучанием. Каждый трек на пластинке выполнен в высококачественной записи, чтобы вы могли наслаждаться богатым и глубоким звучанием. Виниловый звук - это настоящее удовольствие для всех поклонников музыки, которые ценят аутентичность и естественность звука. Hi-Fi Лучшие Песни - это не просто сборник популярных треков, но и настоящий коллекционный предмет. Виниловые пластинки никогда не утрачивают свою ценность, а наоборот, становятся все более ценными с годами.

Отзывы о товаре Hi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama
Barcode
[4603320377546]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hi-Fi
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Седьмой лепесток, Беспризорник, Не дано, Средняя школа Nx7, Глупые люди За мной, Ты прости, Про лето (Бумеранг), Чёрный ворон (Ворон), Он (Запоминай), Позвони мне, Миша (Па Па Ра Ра), Так легко (Лети на встречу)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Виниловая пластинка Hi-Fi Лучшие Песни - это сборник самых популярных музыкальных композиций, выполненных на высококачественном виниле. Эта пластинка представляет собой прекрасную возможность окунуться в атмосферу золотых хитов и насладиться уникальным звучанием. Каждый трек на пластинке выполнен в высококачественной записи, чтобы вы могли наслаждаться богатым и глубоким звучанием. Виниловый звук - это настоящее удовольствие для всех поклонников музыки, которые ценят аутентичность и естественность звука. Hi-Fi Лучшие Песни - это не просто сборник популярных треков, но и настоящий коллекционный предмет. Виниловые пластинки никогда не утрачивают свою ценность, а наоборот, становятся все более ценными с годами.
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