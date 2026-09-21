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Emmylou Harris - Red Dirt Girl (0075597917581) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Emmylou Harris - Red Dirt Girl (0075597917581) виниловая пластинка

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Emmylou Harris - Red Dirt Girl (0075597917581) виниловая пластинка - фото 1
Emmylou Harris - Red Dirt Girl (0075597917581) виниловая пластинка - фото 2
Emmylou Harris - Red Dirt Girl (0075597917581) виниловая пластинка - фото 3
Emmylou Harris - Red Dirt Girl (0075597917581) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Emmylou Harris
Альбом (сингл)
RED DIRT GIRL
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Emmylou Harris - Red Dirt Girl (0075597917581) виниловая пластинка - фото 1
  • Emmylou Harris - Red Dirt Girl (0075597917581) виниловая пластинка - фото 2
  • Emmylou Harris - Red Dirt Girl (0075597917581) виниловая пластинка - фото 3
  • Emmylou Harris - Red Dirt Girl (0075597917581) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695988
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Bros Records (WB)
Barcode
[75597917581]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Emmylou Harris
Альбом (сингл)
RED DIRT GIRL
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Pearl, Michelangelo, I Dont Wanna Talk About It Now, Tragedy, Red Dirt Girl My Baby Needs A Shepherd, Bang The Drum Slowly, Jai Fait Tout, One Big Love, Hour Of Gold, My Antonia, Boy From Tupelo
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Emmylou Harris - Red Dirt Girl (0075597917581) виниловая пластинка

Переиздание на красном виниле альбома Эммилу Харрис Red Dirt Girl, первоначально вышедшего в 2000 году.. Red Dirt Girl - альбом Эммилу Харрис 2000 года, который занял 3-е место в чартах кантри-альбомов Billboard и выиграл премию Грэмми как лучший современный фолк-альбом в 2001 году. Альбом стал значительным отклонением от своих канонов для Харрис, поскольку одиннадцать из двенадцати треков были написаны либо ей самой, либо в соавторстве с ней. В то время она была наиболее известна тем, что исполняла работы других авторов песен. До этого альбома только на двух пластинках Харрис было больше двух ее собственных композиций (Gliding Bird в 1969 году и The Ballad of Sally Rose в 1985 году). Ее следующий альбом Stumble into Grace также был написан Харрис. Альбом содержит песню Bang the Drum Slowly, которую Гай Кларк помог Харрис написать в качестве элегии для ее отца.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Emmylou Harris - Red Dirt Girl (0075597917581) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Bros Records (WB)
Barcode
[75597917581]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Emmylou Harris
Альбом (сингл)
RED DIRT GIRL
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Pearl, Michelangelo, I Dont Wanna Talk About It Now, Tragedy, Red Dirt Girl My Baby Needs A Shepherd, Bang The Drum Slowly, Jai Fait Tout, One Big Love, Hour Of Gold, My Antonia, Boy From Tupelo
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание на красном виниле альбома Эммилу Харрис Red Dirt Girl, первоначально вышедшего в 2000 году.. Red Dirt Girl - альбом Эммилу Харрис 2000 года, который занял 3-е место в чартах кантри-альбомов Billboard и выиграл премию Грэмми как лучший современный фолк-альбом в 2001 году. Альбом стал значительным отклонением от своих канонов для Харрис, поскольку одиннадцать из двенадцати треков были написаны либо ей самой, либо в соавторстве с ней. В то время она была наиболее известна тем, что исполняла работы других авторов песен. До этого альбома только на двух пластинках Харрис было больше двух ее собственных композиций (Gliding Bird в 1969 году и The Ballad of Sally Rose в 1985 году). Ее следующий альбом Stumble into Grace также был написан Харрис. Альбом содержит песню Bang the Drum Slowly, которую Гай Кларк помог Харрис написать в качестве элегии для ее отца.


Теги товара: Limited Edition
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