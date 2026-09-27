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Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка

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Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка - фото 1
Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка - фото 2
Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка - фото 3
Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка - фото 4
Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка - фото 5
Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка - фото 6
Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка - фото 7
Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Roger Taylor
Альбом (сингл)
OUTSIDER
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка - фото 1
  • Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка - фото 2
  • Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка - фото 3
  • Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка - фото 4
  • Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка - фото 5
  • Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка - фото 6
  • Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка - фото 7
  • Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695949
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602435807027]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Roger Taylor
Альбом (сингл)
OUTSIDER
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Tides, I Know, I Know, I Know, More Kicks, Absolutely Anything, Gangsters Are Running the World KT Tunstall), Gangsters Are Running This Worl (Purple Version), Isolation, The Clapping Song, Outsider, Foreign Sand (English Mix), Journeys End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка

Икона рока и мультиинструменталист Роджер Тейлор представляет в 2021 году свой новый сольный альбом Outsider. Поскольку большая часть Outsider была записана во время изоляции, этот новый альбом находит Тейлора в задумчивом настроении, передавая ощутимое чувство изоляции, беспокойство по поводу течения времени и, возможно, красноречиво посвященный «всем посторонним, тем, кто чувствует себя оставленным в стороне».



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602435807027]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Roger Taylor
Альбом (сингл)
OUTSIDER
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Tides, I Know, I Know, I Know, More Kicks, Absolutely Anything, Gangsters Are Running the World KT Tunstall), Gangsters Are Running This Worl (Purple Version), Isolation, The Clapping Song, Outsider, Foreign Sand (English Mix), Journeys End
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Икона рока и мультиинструменталист Роджер Тейлор представляет в 2021 году свой новый сольный альбом Outsider. Поскольку большая часть Outsider была записана во время изоляции, этот новый альбом находит Тейлора в задумчивом настроении, передавая ощутимое чувство изоляции, беспокойство по поводу течения времени и, возможно, красноречиво посвященный «всем посторонним, тем, кто чувствует себя оставленным в стороне».


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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