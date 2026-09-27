Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Roger Taylor
Альбом (сингл)
OUTSIDER
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
В наличии
Код товара: 695949
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602435807027]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Roger Taylor
Альбом (сингл)
OUTSIDER
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Tides, I Know, I Know, I Know, More Kicks, Absolutely Anything, Gangsters Are Running the World KT Tunstall), Gangsters Are Running This Worl (Purple Version), Isolation, The Clapping Song, Outsider, Foreign Sand (English Mix), Journeys End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка
Икона рока и мультиинструменталист Роджер Тейлор представляет в 2021 году свой новый сольный альбом Outsider. Поскольку большая часть Outsider была записана во время изоляции, этот новый альбом находит Тейлора в задумчивом настроении, передавая ощутимое чувство изоляции, беспокойство по поводу течения времени и, возможно, красноречиво посвященный «всем посторонним, тем, кто чувствует себя оставленным в стороне».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602435807027]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Roger Taylor
Альбом (сингл)
OUTSIDER
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Tides, I Know, I Know, I Know, More Kicks, Absolutely Anything, Gangsters Are Running the World KT Tunstall), Gangsters Are Running This Worl (Purple Version), Isolation, The Clapping Song, Outsider, Foreign Sand (English Mix), Journeys End
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Икона рока и мультиинструменталист Роджер Тейлор представляет в 2021 году свой новый сольный альбом Outsider. Поскольку большая часть Outsider была записана во время изоляции, этот новый альбом находит Тейлора в задумчивом настроении, передавая ощутимое чувство изоляции, беспокойство по поводу течения времени и, возможно, красноречиво посвященный «всем посторонним, тем, кто чувствует себя оставленным в стороне».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Roger Taylor - Outsider (0602435807027) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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