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Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (0889853967117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (0889853967117) виниловая пластинка

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Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (0889853967117) виниловая пластинка - фото 1
Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (0889853967117) виниловая пластинка - фото 2
Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (0889853967117) виниловая пластинка - фото 3
Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (0889853967117) виниловая пластинка - фото 4
Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (0889853967117) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Airplane Jefferson
Альбом (сингл)
SURREALISTIC PILLOW
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (0889853967117) виниловая пластинка - фото 1
  • Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (0889853967117) виниловая пластинка - фото 2
  • Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (0889853967117) виниловая пластинка - фото 3
  • Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (0889853967117) виниловая пластинка - фото 4
  • Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (0889853967117) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 140220
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (0889853967117) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853967117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Airplane Jefferson
Альбом (сингл)
SURREALISTIC PILLOW
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
She has funny cars, 3/5 of a mile in 10 seconds, D.c.b.a.-25, Somebody to love, My best friend, How do you feel, Today, Embryonic journey, White rabbit, Comin' back to me, Plastic fantastic lover
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Living Stereo
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (0889853967117) виниловая пластинка

Track List

A1She Has Funny Cars3:03
A2Somebody To Love2:57
A3My Best Friend3:02
A4Today3:00
A5Comin' Back To Me5:20
B13/5 Of A Mile In 10 Seconds3:41
B2D.C.B.A. - 252:33
B3How Do You Feel3:26
B4Embryonic Journey1:52
B5White Rabbit2:32
B6Plastic Fantastic Lover2:36

Отзывы о товаре Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (0889853967117) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пластинка, работает без нареканий. Большое спасибо!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853967117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Airplane Jefferson
Альбом (сингл)
SURREALISTIC PILLOW
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
She has funny cars, 3/5 of a mile in 10 seconds, D.c.b.a.-25, Somebody to love, My best friend, How do you feel, Today, Embryonic journey, White rabbit, Comin' back to me, Plastic fantastic lover
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Living Stereo
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1She Has Funny Cars3:03
A2Somebody To Love2:57
A3My Best Friend3:02
A4Today3:00
A5Comin' Back To Me5:20
B13/5 Of A Mile In 10 Seconds3:41
B2D.C.B.A. - 252:33
B3How Do You Feel3:26
B4Embryonic Journey1:52
B5White Rabbit2:32
B6Plastic Fantastic Lover2:36
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пластинка, работает без нареканий. Большое спасибо!


Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (0889853967117) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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