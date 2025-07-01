Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (0889853967117) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Airplane Jefferson
Альбом (сингл)
SURREALISTIC PILLOW
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 140220
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2 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853967117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Airplane Jefferson
Альбом (сингл)
SURREALISTIC PILLOW
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
She has funny cars, 3/5 of a mile in 10 seconds, D.c.b.a.-25, Somebody to love, My best friend, How do you feel, Today, Embryonic journey, White rabbit, Comin' back to me, Plastic fantastic lover
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Living Stereo
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (0889853967117) виниловая пластинка
Track List
|A1
|She Has Funny Cars
|3:03
|A2
|Somebody To Love
|2:57
|A3
|My Best Friend
|3:02
|A4
|Today
|3:00
|A5
|Comin' Back To Me
|5:20
|B1
|3/5 Of A Mile In 10 Seconds
|3:41
|B2
|D.C.B.A. - 25
|2:33
|B3
|How Do You Feel
|3:26
|B4
|Embryonic Journey
|1:52
|B5
|White Rabbit
|2:32
|B6
|Plastic Fantastic Lover
|2:36
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853967117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Airplane Jefferson
Альбом (сингл)
SURREALISTIC PILLOW
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
She has funny cars, 3/5 of a mile in 10 seconds, D.c.b.a.-25, Somebody to love, My best friend, How do you feel, Today, Embryonic journey, White rabbit, Comin' back to me, Plastic fantastic lover
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Living Stereo
Страна производитель
США
Track List
|A1
|She Has Funny Cars
|3:03
|A2
|Somebody To Love
|2:57
|A3
|My Best Friend
|3:02
|A4
|Today
|3:00
|A5
|Comin' Back To Me
|5:20
|B1
|3/5 Of A Mile In 10 Seconds
|3:41
|B2
|D.C.B.A. - 25
|2:33
|B3
|How Do You Feel
|3:26
|B4
|Embryonic Journey
|1:52
|B5
|White Rabbit
|2:32
|B6
|Plastic Fantastic Lover
|2:36
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластинка, работает без нареканий. Большое спасибо!
Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (0889853967117) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (0889853967117) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластинка, работает без нареканий. Большое спасибо!