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Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка

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Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 1
Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 2
Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 3
Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 4
Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 5
Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 6
Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 7
Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 8
Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 9
Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 10
Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 11
Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 12
Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 13
Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
Balls
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 1
  • Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 2
  • Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 3
  • Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 4
  • Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 5
  • Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 6
  • Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 7
  • Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 8
  • Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 9
  • Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 10
  • Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 11
  • Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 12
  • Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 13
  • Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695858
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Загружаем...
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Загружаем...
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Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538696912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
Balls
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Balls, More Than A Sex Machine, Scheherazade, Aeroflot, The Calm Before The Storm, How To Get Your Ass Kicked, Bullet Train, It's A Knockoff, Irreplaceable, It's Educational, The Angels
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка

"Balls" - восемнадцатый студийный альбом группы Sparks, вышедший в 2000 году. По мнению популярного британского журнала Mojo, этот альбом "приятно слушать, а также танцевать". Первое официальное издание на виниле. Ремастированное переиздание 2022 года. Издание на двойном чёрном 180-гр виниле в разворотном конверте. Sparks - американская группа, основанная в 1971 году братьями Расселлом и Роном Маэлами. Sparks работали в жанре экспериментального поп-рока с элементами прото-панка, психоделии и прога. Их можно смело назвать экспериментаторами, так как с течением времени стиль группы неоднократно менялся. Несмотря на то, что музыканты пускались в рискованные авантюры, группа всегда получала высокие оценки (в особенности британских) критиков. Семь синглов группы отмечались в чарте UK Top 40, а сингл "This Town Ain't Big Enough for Both Of Us" даже добрался до второй позиции. Sparks оказали влияние на целое поколение музыкантов, и по праву считаются одним из самых влиятельных и новаторских коллективов в истории современной музыки.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538696912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
Balls
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Balls, More Than A Sex Machine, Scheherazade, Aeroflot, The Calm Before The Storm, How To Get Your Ass Kicked, Bullet Train, It's A Knockoff, Irreplaceable, It's Educational, The Angels
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Balls" - восемнадцатый студийный альбом группы Sparks, вышедший в 2000 году. По мнению популярного британского журнала Mojo, этот альбом "приятно слушать, а также танцевать". Первое официальное издание на виниле. Ремастированное переиздание 2022 года. Издание на двойном чёрном 180-гр виниле в разворотном конверте. Sparks - американская группа, основанная в 1971 году братьями Расселлом и Роном Маэлами. Sparks работали в жанре экспериментального поп-рока с элементами прото-панка, психоделии и прога. Их можно смело назвать экспериментаторами, так как с течением времени стиль группы неоднократно менялся. Несмотря на то, что музыканты пускались в рискованные авантюры, группа всегда получала высокие оценки (в особенности британских) критиков. Семь синглов группы отмечались в чарте UK Top 40, а сингл "This Town Ain't Big Enough for Both Of Us" даже добрался до второй позиции. Sparks оказали влияние на целое поколение музыкантов, и по праву считаются одним из самых влиятельных и новаторских коллективов в истории современной музыки.


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


Купить Sparks - Balls (4050538696912) виниловая пластинка - по цене 5720 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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