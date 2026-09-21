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Yes - Fragile Outtakes (0603497822331) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yes - Fragile Outtakes (0603497822331) виниловая пластинка

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Yes - Fragile Outtakes (0603497822331) виниловая пластинка - фото 1
Yes - Fragile Outtakes (0603497822331) виниловая пластинка - фото 2
Yes - Fragile Outtakes (0603497822331) виниловая пластинка - фото 3
Yes - Fragile Outtakes (0603497822331) виниловая пластинка - фото 4
Yes - Fragile Outtakes (0603497822331) виниловая пластинка - фото 5
Yes - Fragile Outtakes (0603497822331) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Fragile Outtakes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yes - Fragile Outtakes (0603497822331) виниловая пластинка - фото 1
  • Yes - Fragile Outtakes (0603497822331) виниловая пластинка - фото 2
  • Yes - Fragile Outtakes (0603497822331) виниловая пластинка - фото 3
  • Yes - Fragile Outtakes (0603497822331) виниловая пластинка - фото 4
  • Yes - Fragile Outtakes (0603497822331) виниловая пластинка - фото 5
  • Yes - Fragile Outtakes (0603497822331) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695790
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Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497822331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Fragile Outtakes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Roundabout (Early Rough Mix), All Fighters Past (Steven Wilson Mix), We Have Heaven (Full Version / Steven Wilson Mix), South Side Of The Sky (Early Take), Five Per Cent For Nothing (Alternate Version), Long Distance Runaround/The Fish (Schindleria Praematurus) (Alternate Version), Mood For A Day (Alternate Version), Heart Of The Sunrise (Alternate Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yes - Fragile Outtakes (0603497822331) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roundabout (Early Rough Mix), All Fighters Past (Steven Wilson Mix), We Have Heaven (Full Version / Steven Wilson Mix), South Side Of The Sky (Early Take), Five Per Cent For Nothing (Alternate Version), Long Distance Runaround/The Fish (Schindleria Praematurus) (Alternate Version), Mood For A Day (Alternate Version), Heart Of The Sunrise (Alternate Version)



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Yes - Fragile Outtakes (0603497822331) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497822331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Fragile Outtakes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Roundabout (Early Rough Mix), All Fighters Past (Steven Wilson Mix), We Have Heaven (Full Version / Steven Wilson Mix), South Side Of The Sky (Early Take), Five Per Cent For Nothing (Alternate Version), Long Distance Runaround/The Fish (Schindleria Praematurus) (Alternate Version), Mood For A Day (Alternate Version), Heart Of The Sunrise (Alternate Version)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roundabout (Early Rough Mix), All Fighters Past (Steven Wilson Mix), We Have Heaven (Full Version / Steven Wilson Mix), South Side Of The Sky (Early Take), Five Per Cent For Nothing (Alternate Version), Long Distance Runaround/The Fish (Schindleria Praematurus) (Alternate Version), Mood For A Day (Alternate Version), Heart Of The Sunrise (Alternate Version)


Теги товара: Progressive Rock
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