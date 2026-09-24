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Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка

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Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 1
Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 2
Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 3
Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 4
Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 5
Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 6
Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 7
Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 8
Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 9
Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 10
Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 11
Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 12
Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 13
Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Wonder
Альбом (сингл)
THE DEFINITIVE COLLECTION
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 1
  • Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 2
  • Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 3
  • Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 4
  • Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 5
  • Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 6
  • Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 7
  • Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 8
  • Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 9
  • Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 10
  • Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 11
  • Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 12
  • Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 13
  • Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695758
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Motown
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Motown
Barcode
[0602475152729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Wonder
Альбом (сингл)
THE DEFINITIVE COLLECTION
Трек-лист
Fingertips - Pt. 2, Uptight (Everythings Alright), Hey Love, I Was Made To Love Her, For Once In My Life, I Just Called To Say I Love You, Overjoyed, Part-Time Lover, My Cherie Amour, Signed, Sealed, Delivered Im Yours, You Are The Sunshine Of My Life, Superstition, Higher Ground, Living For The City, You Havent Done Nothin, Boogie On Reggae Woman, I Wish, Sir Duke, Master Blaster (Jammin), That Girl, Do I Do
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Fingertips - Pt. 2, Uptight (Everythings Alright), Hey Love, I Was Made To Love Her, For Once In My Life, I Just Called To Say I Love You, Overjoyed, Part-Time Lover, My Cherie Amour, Signed, Sealed, Delivered Im Yours, You Are The Sunshine Of My Life, Superstition, Higher Ground, Living For The City, You Havent Done Nothin, Boogie On Reggae Woman, I Wish, Sir Duke, Master Blaster (Jammin), That Girl, Do I Do

Отзывы о товаре Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Motown
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Motown
Barcode
[0602475152729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Wonder
Альбом (сингл)
THE DEFINITIVE COLLECTION
Трек-лист
Fingertips - Pt. 2, Uptight (Everythings Alright), Hey Love, I Was Made To Love Her, For Once In My Life, I Just Called To Say I Love You, Overjoyed, Part-Time Lover, My Cherie Amour, Signed, Sealed, Delivered Im Yours, You Are The Sunshine Of My Life, Superstition, Higher Ground, Living For The City, You Havent Done Nothin, Boogie On Reggae Woman, I Wish, Sir Duke, Master Blaster (Jammin), That Girl, Do I Do
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Fingertips - Pt. 2, Uptight (Everythings Alright), Hey Love, I Was Made To Love Her, For Once In My Life, I Just Called To Say I Love You, Overjoyed, Part-Time Lover, My Cherie Amour, Signed, Sealed, Delivered Im Yours, You Are The Sunshine Of My Life, Superstition, Higher Ground, Living For The City, You Havent Done Nothin, Boogie On Reggae Woman, I Wish, Sir Duke, Master Blaster (Jammin), That Girl, Do I Do
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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