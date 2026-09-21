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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black

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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 16
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 17
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 18
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 16
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 17
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 18
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
162 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695098
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х18
Вес, кг.
4.44

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black

Lenovo открывает новые горизонты комфорта и производительности. Компактный 14-дюймовый экран с расширенным разрешением 1920x1200 радует чётким и насыщенным изображением — работать с документами, таблицами или запускать мультимедийные приложения теперь ещё приятнее. Лёгкий, но прочный алюминиевый корпус выглядит стильно и выдерживает темп ваших будней. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти легко справляются с многозадачностью — никаких зависаний даже при сложной работе. Современный SSD на 512 Гб сохраняет все ваши файлы — хватает для крупных проектов и быстрой загрузки системы. Надёжность и защищённость гарантирует сканер отпечатка пальца. Подсветка клавиатуры будет спасением при работе ночью или в слабоосвещённой комнате. Всё это — на новой системе Windows 11 Pro, готовой к любым задачам.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo открывает новые горизонты комфорта и производительности. Компактный 14-дюймовый экран с расширенным разрешением 1920x1200 радует чётким и насыщенным изображением — работать с документами, таблицами или запускать мультимедийные приложения теперь ещё приятнее. Лёгкий, но прочный алюминиевый корпус выглядит стильно и выдерживает темп ваших будней. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти легко справляются с многозадачностью — никаких зависаний даже при сложной работе. Современный SSD на 512 Гб сохраняет все ваши файлы — хватает для крупных проектов и быстрой загрузки системы. Надёжность и защищённость гарантирует сканер отпечатка пальца. Подсветка клавиатуры будет спасением при работе ночью или в слабоосвещённой комнате. Всё это — на новой системе Windows 11 Pro, готовой к любым задачам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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