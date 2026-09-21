Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 (21KDS3WA00) Carbon Black
Lenovo открывает новые горизонты комфорта и производительности. Компактный 14-дюймовый экран с расширенным разрешением 1920x1200 радует чётким и насыщенным изображением — работать с документами, таблицами или запускать мультимедийные приложения теперь ещё приятнее. Лёгкий, но прочный алюминиевый корпус выглядит стильно и выдерживает темп ваших будней. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти легко справляются с многозадачностью — никаких зависаний даже при сложной работе. Современный SSD на 512 Гб сохраняет все ваши файлы — хватает для крупных проектов и быстрой загрузки системы. Надёжность и защищённость гарантирует сканер отпечатка пальца. Подсветка клавиатуры будет спасением при работе ночью или в слабоосвещённой комнате. Всё это — на новой системе Windows 11 Pro, готовой к любым задачам.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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