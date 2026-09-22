Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030)
MSI представляет вашему вниманию мощный и стильный ноутбук, созданный для тех, кто ценит производительность и комфорт. Этот ноутбук весом 1,59 кг оснащён 16-дюймовым экраном с разрешением 2880x1800, обеспечивающим великолепное качество изображения. Благодаря технологии OLED, каждый кадр будет радовать яркими и насыщенными цветами. В основе устройства лежит современный 8-ядерный процессор от Intel, который гарантирует высокую производительность как для профессиональных задач, так и для развлечений. Работает ноутбук под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предлагая пользователю удобный и интуитивно понятный интерфейс наряду с обширными возможностями для персонализации. Клавиатура ноутбука обладает функцией подсветки, позволяя комфортно работать даже в условиях слабого освещения. Для дополнительной безопасности предусмотрен сканер отпечатка пальца, чтобы вы могли быть уверены в сохранности ваших данных. Ноутбук оборудован скоростным SSD-накопителем, что обеспечивает мгновенную загрузку системы и приложений. Это идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между мобильностью и мощностью, будь то для работы, учёбы или развлечений. Этот ноутбук от MSI станет вашим надежным помощником в самых разных задачах.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030)