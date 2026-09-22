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Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030)

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Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030) - фото 1
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Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030) - фото 3
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030) - фото 4
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030) - фото 5
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030) - фото 6
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030) - фото 7
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030) - фото 8
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030) - фото 9
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030) - фото 10
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030) - фото 11
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030) - фото 12
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030) - фото 13
Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Prestige 16 AI+
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030) - фото 1
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030) - фото 2
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  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030) - фото 13
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
163 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729516
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige 16 AI+
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
81 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х33х9
Вес, кг.
3.11

Описание товара Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030)

MSI представляет вашему вниманию мощный и стильный ноутбук, созданный для тех, кто ценит производительность и комфорт. Этот ноутбук весом 1,59 кг оснащён 16-дюймовым экраном с разрешением 2880x1800, обеспечивающим великолепное качество изображения. Благодаря технологии OLED, каждый кадр будет радовать яркими и насыщенными цветами. В основе устройства лежит современный 8-ядерный процессор от Intel, который гарантирует высокую производительность как для профессиональных задач, так и для развлечений. Работает ноутбук под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предлагая пользователю удобный и интуитивно понятный интерфейс наряду с обширными возможностями для персонализации. Клавиатура ноутбука обладает функцией подсветки, позволяя комфортно работать даже в условиях слабого освещения. Для дополнительной безопасности предусмотрен сканер отпечатка пальца, чтобы вы могли быть уверены в сохранности ваших данных. Ноутбук оборудован скоростным SSD-накопителем, что обеспечивает мгновенную загрузку системы и приложений. Это идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между мобильностью и мощностью, будь то для работы, учёбы или развлечений. Этот ноутбук от MSI станет вашим надежным помощником в самых разных задачах.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige 16 AI+
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
81 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
MSI представляет вашему вниманию мощный и стильный ноутбук, созданный для тех, кто ценит производительность и комфорт. Этот ноутбук весом 1,59 кг оснащён 16-дюймовым экраном с разрешением 2880x1800, обеспечивающим великолепное качество изображения. Благодаря технологии OLED, каждый кадр будет радовать яркими и насыщенными цветами. В основе устройства лежит современный 8-ядерный процессор от Intel, который гарантирует высокую производительность как для профессиональных задач, так и для развлечений. Работает ноутбук под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предлагая пользователю удобный и интуитивно понятный интерфейс наряду с обширными возможностями для персонализации. Клавиатура ноутбука обладает функцией подсветки, позволяя комфортно работать даже в условиях слабого освещения. Для дополнительной безопасности предусмотрен сканер отпечатка пальца, чтобы вы могли быть уверены в сохранности ваших данных. Ноутбук оборудован скоростным SSD-накопителем, что обеспечивает мгновенную загрузку системы и приложений. Это идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между мобильностью и мощностью, будь то для работы, учёбы или развлечений. Этот ноутбук от MSI станет вашим надежным помощником в самых разных задачах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32Gb/SSD1Tb/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Win11Pro/Platinum Gray/1.59kg (9S7-262223-030) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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