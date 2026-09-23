Ноутбук Asus Zenbook S16 UM5606GA-SS022W 16" OLED Ryzen 7 445 32Gb/1Tb SSD Win11 White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook S16 UM5606GA-SS022W 16" OLED Ryzen 7 445 32Gb/1Tb SSD Win11 White
**Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS022W — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook S16 — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook S16?** * **Высокая производительность:** 6-ядерный процессор AMD Ryzen 7 с частотой до 4,6 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткой картинкой. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1,5 кг и диагональ экрана 16 дюймов делают ноутбук удобным для переноски. * **Современный дизайн:** элегантный белый корпус из алюминия подчеркнёт ваш стиль. **Дополнительные преимущества:** * поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC; * операционная система Windows 11 Home; * энергоёмкий аккумулятор (83 Вт·ч). С ноутбуком ASUS Zenbook S16 вы получите мощный инструмент для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести стильный и производительный ноутбук по выгодной цене!
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook S16 UM5606GA-SS022W 16" OLED Ryzen 7 445 32Gb/1Tb SSD Win11 White