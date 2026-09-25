Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-286XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-286)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-286XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-286)
**Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-286XRU — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком MSI Cyborg 17! Этот игровой ноутбук оснащён самыми передовыми технологиями, чтобы обеспечить вам максимальную производительность и комфорт во время игры. **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 17?** * **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H с 10 ядрами и частотой до 5,2 ГГц гарантирует быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для многозадачности и работы с ресурсоёмкими приложениями. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) обеспечивает молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 позволит насладиться реалистичной графикой и высокой частотой кадров. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит вам яркое и плавное изображение. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус с полупрозрачным дизайном; * лёгкий вес — всего 2,5 кг; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (55,2 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. MSI Cyborg 17 — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и стильный игровой ноутбук. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-286XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-286)