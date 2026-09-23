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Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг

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Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 8
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 9
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 10
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 11
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 12
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
154 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737408
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255HX
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х33х9
Вес, кг.
5

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг

Lenovo предлагает вам ноутбук, который легко совмещает производительность и комфорт. Несмотря на солидную диагональ экрана 15,1 дюйма с чётким разрешением 2560x1600, весит он всего 1,9 кг — брать с собой не составит труда. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти DDR5 справятся даже с многозадачностью. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти идеально подойдёт для работы с графикой и игр. Подсветка клавиатуры обеспечит удобство при любой освещённости, а два порта USB Type-C добавят мобильности. SSD-накопитель обеспечит быструю загрузку. Работает ноутбук на привычной Windows 11 Home. Всё собрано в практичном пластиковом корпусе — устройство надёжно и современно.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255HX
Развернуть
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo предлагает вам ноутбук, который легко совмещает производительность и комфорт. Несмотря на солидную диагональ экрана 15,1 дюйма с чётким разрешением 2560x1600, весит он всего 1,9 кг — брать с собой не составит труда. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти DDR5 справятся даже с многозадачностью. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти идеально подойдёт для работы с графикой и игр. Подсветка клавиатуры обеспечит удобство при любой освещённости, а два порта USB Type-C добавят мобильности. SSD-накопитель обеспечит быструю загрузку. Работает ноутбук на привычной Windows 11 Home. Всё собрано в практичном пластиковом корпусе — устройство надёжно и современно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10/15.1" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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