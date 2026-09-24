Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0)
Игровой ноутбук ASUS TUF A18 FA808UP — это мощное устройство в прочном корпусе цвета Jaeger Gray, разработанное для требовательных пользователей. Его 18-дюймовый дисплей и высокопроизводительные компоненты делают его идеальным выбором для игр, видеомонтажа и других ресурсоёмких задач. Процессор и производительность Сердцем системы стал процессор AMD Ryzen 7 260 с базовой частотой 3,8 ГГц, построенный на современной архитектуре. Он обеспечивает высокую многопоточную производительность, что позволяет легко справляться с тяжёлыми приложениями, запуском игр на высоких настройках и одновременной работой нескольких программ. Оперативная и встроенная память Устройство оснащено 32 ГБ оперативной памяти, что гарантирует плавную работу в условиях высокой нагрузки. Вместительный SSD-накопитель объёмом 1 Тб (1024 Гб) обеспечивает быструю загрузку операционной системы, игр и приложений, а также надёжное хранение больших файлов. Дисплей и визуальные возможности 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920?1200 пикселей и матовым покрытием обеспечивает чёткое и насыщенное изображение. Частота обновления 144 Гц делает картинку плавной в динамичных сценах, а технология IPS гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу. Дискретная графика и мультимедиа В ноутбуке установлена видеокарта nVidia GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Она поддерживает трассировку лучей, DLSS и высокие настройки графики в современных играх, обеспечивая высокий FPS и кинематографичную картинку. Встроенные микрофоны и камера оптимизированы для стримов и видеозвонков. Портативность и энергоснабжение Несмотря на внушительные характеристики, устройство сохраняет сбалансированный вес — 2,6 кг. Мощный аккумулятор ёмкостью 90 Вт·ч обеспечивает длительную автономную работу, а эффективная система охлаждения поддерживает стабильную температуру даже при максимальной нагрузке. Ноутбук поставляется с однолетней гарантией и операционной системой DOS, позволяя пользователю установить нужную версию Windows.
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Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, Для 3d моделирования, С большим экраном, 32 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0)