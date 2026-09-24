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Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 11
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 11
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
189 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713344
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х11х2
Вес, кг.
5.05

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0)

Игровой ноутбук ASUS TUF A18 FA808UP — это мощное устройство в прочном корпусе цвета Jaeger Gray, разработанное для требовательных пользователей. Его 18-дюймовый дисплей и высокопроизводительные компоненты делают его идеальным выбором для игр, видеомонтажа и других ресурсоёмких задач. Процессор и производительность Сердцем системы стал процессор AMD Ryzen 7 260 с базовой частотой 3,8 ГГц, построенный на современной архитектуре. Он обеспечивает высокую многопоточную производительность, что позволяет легко справляться с тяжёлыми приложениями, запуском игр на высоких настройках и одновременной работой нескольких программ. Оперативная и встроенная память Устройство оснащено 32 ГБ оперативной памяти, что гарантирует плавную работу в условиях высокой нагрузки. Вместительный SSD-накопитель объёмом 1 Тб (1024 Гб) обеспечивает быструю загрузку операционной системы, игр и приложений, а также надёжное хранение больших файлов. Дисплей и визуальные возможности 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920?1200 пикселей и матовым покрытием обеспечивает чёткое и насыщенное изображение. Частота обновления 144 Гц делает картинку плавной в динамичных сценах, а технология IPS гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу. Дискретная графика и мультимедиа В ноутбуке установлена видеокарта nVidia GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Она поддерживает трассировку лучей, DLSS и высокие настройки графики в современных играх, обеспечивая высокий FPS и кинематографичную картинку. Встроенные микрофоны и камера оптимизированы для стримов и видеозвонков. Портативность и энергоснабжение Несмотря на внушительные характеристики, устройство сохраняет сбалансированный вес — 2,6 кг. Мощный аккумулятор ёмкостью 90 Вт·ч обеспечивает длительную автономную работу, а эффективная система охлаждения поддерживает стабильную температуру даже при максимальной нагрузке. Ноутбук поставляется с однолетней гарантией и операционной системой DOS, позволяя пользователю установить нужную версию Windows.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой ноутбук ASUS TUF A18 FA808UP — это мощное устройство в прочном корпусе цвета Jaeger Gray, разработанное для требовательных пользователей. Его 18-дюймовый дисплей и высокопроизводительные компоненты делают его идеальным выбором для игр, видеомонтажа и других ресурсоёмких задач. Процессор и производительность Сердцем системы стал процессор AMD Ryzen 7 260 с базовой частотой 3,8 ГГц, построенный на современной архитектуре. Он обеспечивает высокую многопоточную производительность, что позволяет легко справляться с тяжёлыми приложениями, запуском игр на высоких настройках и одновременной работой нескольких программ. Оперативная и встроенная память Устройство оснащено 32 ГБ оперативной памяти, что гарантирует плавную работу в условиях высокой нагрузки. Вместительный SSD-накопитель объёмом 1 Тб (1024 Гб) обеспечивает быструю загрузку операционной системы, игр и приложений, а также надёжное хранение больших файлов. Дисплей и визуальные возможности 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920?1200 пикселей и матовым покрытием обеспечивает чёткое и насыщенное изображение. Частота обновления 144 Гц делает картинку плавной в динамичных сценах, а технология IPS гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу. Дискретная графика и мультимедиа В ноутбуке установлена видеокарта nVidia GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Она поддерживает трассировку лучей, DLSS и высокие настройки графики в современных играх, обеспечивая высокий FPS и кинематографичную картинку. Встроенные микрофоны и камера оптимизированы для стримов и видеозвонков. Портативность и энергоснабжение Несмотря на внушительные характеристики, устройство сохраняет сбалансированный вес — 2,6 кг. Мощный аккумулятор ёмкостью 90 Вт·ч обеспечивает длительную автономную работу, а эффективная система охлаждения поддерживает стабильную температуру даже при максимальной нагрузке. Ноутбук поставляется с однолетней гарантией и операционной системой DOS, позволяя пользователю установить нужную версию Windows.
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Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NL1-M002U0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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