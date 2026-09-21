Описание товара Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL)

Для кого и под какие задачи

Honor MagicBook Art 14 - премиальный ультрабук для творческих профессионалов, дизайнеров и контент-мейкеров. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 155H в паре с дискретной графикой Intel Arc и сенсорным OLED-экраном высокого разрешения делает его идеальным выбором для работы с графикой, редактирования фото и видео, а также комфортного решения повседневных задач. Ноутбук отлично подойдет тем, кто ценит качественный дисплей и производительность в компактном корпусе.

Процессор, видеокарта и производительность

Новейший процессор Intel Core Ultra 7 155H с поддержкой искусственного интеллекта обеспечивает высокую производительность в многозадачных сценариях. Дискретная графика Intel Arc добавляет мощности в графических приложениях и позволяет запускать современные игры на средних настройках. Связка этих компонентов уверенно справляется с Adobe Creative Suite, Figma, Photoshop и другими профессиональными программами.

Экран и комфорт работы

Сенсорный OLED-экран диагональю 14.6 дюймов с разрешением 3.1K (3120x2080) обеспечивает потрясающую детализацию и точную цветопередачу. Технология OLED гарантирует глубокий черный цвет и высокую контрастность, что критично важно при работе с графикой и видео. Сенсорный ввод расширяет возможности взаимодействия с контентом, особенно в творческих приложениях.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют работать с большими проектами без задержек и держать открытыми множество тяжелых приложений одновременно. Терабайтный NVMe SSD обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый доступ к файлам. Такой объем накопителя достаточен для хранения крупных медиапроектов и рабочих материалов.

Корпус, охлаждение и автономность

Стильный зеленый корпус отличается премиальным исполнением и продуманной эргономикой. Система охлаждения оптимизирована для работы с производительными компонентами, поддерживая баланс между температурой и уровнем шума. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с OLED-экраном обеспечивает длительное время автономной работы, позволяя использовать ноутбук вдали от розетки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев. Предустановленная Windows 11 Home максимально раскрывает потенциал новой платформы Intel, включая функции ИИ-ускорения. Качественная веб-камера, подсветка клавиатуры и современные стандарты Wi-Fi обеспечивают комфортную работу в любых условиях.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это премиальное устройство с соответствующей ценой. OLED-экран требует аккуратного обращения во избежание выгорания статичных элементов. Для тех, кто не занимается обработкой фото и видео, такая конфигурация может оказаться избыточной - стоит рассмотреть базовые версии MagicBook с обычными IPS-экранами. Однако для профессионалов, работающих с визуальным контентом, сочетание мощного железа и качественного OLED-дисплея полностью оправдывает инвестицию.