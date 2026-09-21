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Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL)

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Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 6
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 7
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 8
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 9
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 10
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 11
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 12
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 13
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 14
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 15
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 16
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 17
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 18
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 19
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 20
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 21
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 22
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 23
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 24
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 25
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 26
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 27
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 28
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 29
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 30
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 31
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 32
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 33
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 34
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 35
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 36
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Honor MagicBook Art
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 6
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 7
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 8
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 9
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 10
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 11
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 12
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 13
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 14
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 15
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 16
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 17
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 18
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 19
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 20
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 21
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 22
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 23
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 24
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 25
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 26
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 27
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 28
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 29
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 30
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 31
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 32
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 33
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 34
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 35
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 36
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
161 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713202
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook Art
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х30х7
Вес, кг.
1.9

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL)

Для кого и под какие задачи

Honor MagicBook Art 14 - премиальный ультрабук для творческих профессионалов, дизайнеров и контент-мейкеров. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 155H в паре с дискретной графикой Intel Arc и сенсорным OLED-экраном высокого разрешения делает его идеальным выбором для работы с графикой, редактирования фото и видео, а также комфортного решения повседневных задач. Ноутбук отлично подойдет тем, кто ценит качественный дисплей и производительность в компактном корпусе.

Процессор, видеокарта и производительность

Новейший процессор Intel Core Ultra 7 155H с поддержкой искусственного интеллекта обеспечивает высокую производительность в многозадачных сценариях. Дискретная графика Intel Arc добавляет мощности в графических приложениях и позволяет запускать современные игры на средних настройках. Связка этих компонентов уверенно справляется с Adobe Creative Suite, Figma, Photoshop и другими профессиональными программами.

Экран и комфорт работы

Сенсорный OLED-экран диагональю 14.6 дюймов с разрешением 3.1K (3120x2080) обеспечивает потрясающую детализацию и точную цветопередачу. Технология OLED гарантирует глубокий черный цвет и высокую контрастность, что критично важно при работе с графикой и видео. Сенсорный ввод расширяет возможности взаимодействия с контентом, особенно в творческих приложениях.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют работать с большими проектами без задержек и держать открытыми множество тяжелых приложений одновременно. Терабайтный NVMe SSD обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый доступ к файлам. Такой объем накопителя достаточен для хранения крупных медиапроектов и рабочих материалов.

Корпус, охлаждение и автономность

Стильный зеленый корпус отличается премиальным исполнением и продуманной эргономикой. Система охлаждения оптимизирована для работы с производительными компонентами, поддерживая баланс между температурой и уровнем шума. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с OLED-экраном обеспечивает длительное время автономной работы, позволяя использовать ноутбук вдали от розетки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев. Предустановленная Windows 11 Home максимально раскрывает потенциал новой платформы Intel, включая функции ИИ-ускорения. Качественная веб-камера, подсветка клавиатуры и современные стандарты Wi-Fi обеспечивают комфортную работу в любых условиях.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это премиальное устройство с соответствующей ценой. OLED-экран требует аккуратного обращения во избежание выгорания статичных элементов. Для тех, кто не занимается обработкой фото и видео, такая конфигурация может оказаться избыточной - стоит рассмотреть базовые версии MagicBook с обычными IPS-экранами. Однако для профессионалов, работающих с визуальным контентом, сочетание мощного железа и качественного OLED-дисплея полностью оправдывает инвестицию.

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook Art
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Honor MagicBook Art 14 - премиальный ультрабук для творческих профессионалов, дизайнеров и контент-мейкеров. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 155H в паре с дискретной графикой Intel Arc и сенсорным OLED-экраном высокого разрешения делает его идеальным выбором для работы с графикой, редактирования фото и видео, а также комфортного решения повседневных задач. Ноутбук отлично подойдет тем, кто ценит качественный дисплей и производительность в компактном корпусе.

Процессор, видеокарта и производительность

Новейший процессор Intel Core Ultra 7 155H с поддержкой искусственного интеллекта обеспечивает высокую производительность в многозадачных сценариях. Дискретная графика Intel Arc добавляет мощности в графических приложениях и позволяет запускать современные игры на средних настройках. Связка этих компонентов уверенно справляется с Adobe Creative Suite, Figma, Photoshop и другими профессиональными программами.

Экран и комфорт работы

Сенсорный OLED-экран диагональю 14.6 дюймов с разрешением 3.1K (3120x2080) обеспечивает потрясающую детализацию и точную цветопередачу. Технология OLED гарантирует глубокий черный цвет и высокую контрастность, что критично важно при работе с графикой и видео. Сенсорный ввод расширяет возможности взаимодействия с контентом, особенно в творческих приложениях.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют работать с большими проектами без задержек и держать открытыми множество тяжелых приложений одновременно. Терабайтный NVMe SSD обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый доступ к файлам. Такой объем накопителя достаточен для хранения крупных медиапроектов и рабочих материалов.

Корпус, охлаждение и автономность

Стильный зеленый корпус отличается премиальным исполнением и продуманной эргономикой. Система охлаждения оптимизирована для работы с производительными компонентами, поддерживая баланс между температурой и уровнем шума. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с OLED-экраном обеспечивает длительное время автономной работы, позволяя использовать ноутбук вдали от розетки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев. Предустановленная Windows 11 Home максимально раскрывает потенциал новой платформы Intel, включая функции ИИ-ускорения. Качественная веб-камера, подсветка клавиатуры и современные стандарты Wi-Fi обеспечивают комфортную работу в любых условиях.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это премиальное устройство с соответствующей ценой. OLED-экран требует аккуратного обращения во избежание выгорания статичных элементов. Для тех, кто не занимается обработкой фото и видео, такая конфигурация может оказаться избыточной - стоит рассмотреть базовые версии MagicBook с обычными IPS-экранами. Однако для профессионалов, работающих с визуальным контентом, сочетание мощного железа и качественного OLED-дисплея полностью оправдывает инвестицию.

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Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-721 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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