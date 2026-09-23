Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0)
**Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми? ASUS TUF Gaming F16 — идеальный выбор для геймеров, которые не готовы идти на компромиссы. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming F16?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-14650HX с 16 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и других ресурсоёмких задачах. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит реалистичную графику и плавную анимацию. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Чёткий и яркий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться детализированной картинкой без размытия в динамичных сценах. Матовая поверхность экрана снизит блики, а IPS-матрица обеспечит широкие углы обзора. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из пластика в стильном сером цвете; * один порт Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного интернет-соединения; * энергоёмкий аккумулятор (90 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. С ASUS TUF Gaming F16 вы получите не только мощный игровой инструмент, но и надёжного помощника для работы и учёбы. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. Не упустите шанс стать обладателем одного из лучших игровых ноутбуков!
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 156 660 руб.39165 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb...
-
В наличииЦена 159 440 руб.39860 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3" Touch IPS AG 100sRGB ...
-
В наличииЦена 166 150 руб.41538 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14" 3K OLED Core Ultra 9...
-
В наличииЦена 173 830 руб.43458 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G6 [21QC007UCD] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 14" {WUXGA ...
-
В наличииЦена 173 900 руб.43475 руб. в СплитНоутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA Ge...
-
В наличииЦена 181 730 руб.45433 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD...
-
В наличииЦена 184 490 руб.46123 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/3...
-
В наличииЦена 188 140 руб.47035 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 268V 32Gb SSD1Tb In...
-
В наличииЦена 189 080 руб.47270 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 189 790 руб.47448 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32...
-
В наличииЦена 194 840 руб.48710 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/3...
-
В наличииЦена 196 190 руб.49048 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (so...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0)