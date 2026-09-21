Кофемашина PACM 2041SW Черный
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Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1450
Цвет
черный
Количество уровней крепости
5
Подогрев чашек
да
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693227
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1450
Цвет
черный
Количество уровней крепости
5
Давление, Бар
20
Подогрев чашек
да
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х42х31
Вес, кг.
11.02
Описание товара Кофемашина PACM 2041SW Черный
Итальянская помпа с давлением 20 бар. Традиционный капучинатор с насадкой панарелло. Индивидуальная настройка напитков. Сенсорная панель управления. Платформа для подогрева чашек.
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1450
Цвет
черный
Количество уровней крепости
5
Давление, Бар
20
Подогрев чашек
да
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Кофемолка
да
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Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
12
Страна производитель
Китай
Итальянская помпа с давлением 20 бар. Традиционный капучинатор с насадкой панарелло. Индивидуальная настройка напитков. Сенсорная панель управления. Платформа для подогрева чашек.
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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