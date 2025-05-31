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Смартфон Realme C75 8/256Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme C75 8/256Gb Black

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Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 1
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 2
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 3
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 4
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 5
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 6
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 7
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 8
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 9
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 10
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 11
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 12
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 13
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 14
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 15
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 16
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 17
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 18
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 19
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 20
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 21
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 22
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 23
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 24
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 25
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 26
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 27
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 28
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 29
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 30
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 31
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 32
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 33
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 34
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 35
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 36
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 37
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 38
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 39
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 40
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 41
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 42
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 43
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 44
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 45
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 46
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 47
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 48
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 49
Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C75
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.72
Разрешение экрана
2400x1080
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 8
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 9
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 10
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 11
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 12
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 13
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 14
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 15
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 16
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 17
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 18
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 19
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 20
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 21
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 22
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 23
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 24
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 25
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 26
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 27
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 28
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 29
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 30
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 31
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 32
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 33
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 34
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 35
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 36
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 37
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 38
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 39
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 40
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 41
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 42
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 43
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 44
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 45
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 46
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 47
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 48
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 49
  • Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
11 540 руб.  18 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692925
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C75
Цвет
черный
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.72
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
90
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
535

Описание товара Смартфон Realme C75 8/256Gb Black

Realme С75 был разработан специально для работы в экстремальных условиях, при этом он сохраняет внешний вид обычного смартфона. Смартфон способен без повреждений пережить погружение в воду на 0,5 метра до 7 дней, до 2 метров до 24 часов, а также не боится кратковременного воздействия кипятка. realme прошел испытания на соответствие защите от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69. Пользователю не придется переживать о безопасности своего смартфона во время активного отдыха. Realme C75 переживает без негативных последствий падения с высоты до 2 метров на твердую поверхность и устойчив к повседневному износу от мелочи, ключей в карманах или трению о твердые поверхности. Благодаря защите ArmorShellTM корпус и внутренние элементы смартфона полностью защищены от ударов и механических воздействий. Кроме того, смартфон был сертифицирован по стандарту MIL-STD 810H, гарантирующему его надежность.

Отзывы о товаре Смартфон Realme C75 8/256Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар суперский, дитю 13 лет очень нравится ,довольный нет предела.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ксения П.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришёл в целости. дисплей яркий , скорость работы хорошая, качество снимков не сказать что высокое, но за такие деньги телефон огонь. Ребёнку очень понравился. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
телефон стоит своих денег.Все супер.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо работает. ребенок доволен, за свою цену хороший вариант
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
За эти деньги отличный телефон, оправдывает себя полностью. Ребёнку понравился.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Наталья Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Работает. Пришел в срок. Вчера плавал в ванной, ну так получилось)) Работает
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юлия Р.

Достоинства:


Комментарий:
пока что все нравится, надеюсь будет хорошо работать. спасибо за быструю и качественную доставку.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Виктор Н.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, приехал без задержек, телефон огонь!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
ИВАН Г.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон не топ, но для пенсионеров пойдет.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый и шустрый смартфон. Пришёл в срок. Ребёнок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает в штатном режиме
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Рустэм Ш.

Достоинства:


Комментарий:
realme - это realme, его ни с чем не перепутать.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Игорь О.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, ребёнок счастлив
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришёл в заводской упаковке, что радует. Пока не включал, думаю всё будет нормально.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Галина О.

Достоинства:


Комментарий:
Зависает отпечаток пальца. Не сразу срабатывает.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Олеся И.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал в заводской упаковке+симка мегафона. Телефончик неплохой за такую цену. Все работает. Посмотрим сколько прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
камера абсолютное Г так в остальном бюджетный аппарат. но камеру бы получше, точно не 50 заявленных
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, коробка не вскрыта, товар исправен
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Галина з.

Достоинства:


Комментарий:
попользуемся, оценим а так визуально всё хорошо доставили очень быстро всё в порядке спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Павлов Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, сыну понравился, при разговоре с ним слышу его хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. все работает. Но имейте в виду, что гнездо для наушников отсутствует. видимо по- этому и степень защиты от влаги 69 я
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал уже второй такой. Как рабочая лошадка самое то!
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Глеб Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон, мне понравился, дефектов пока не выявил
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
телефон отличный за эти деньги



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C75
Цвет
черный
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.72
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
90
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Realme С75 был разработан специально для работы в экстремальных условиях, при этом он сохраняет внешний вид обычного смартфона. Смартфон способен без повреждений пережить погружение в воду на 0,5 метра до 7 дней, до 2 метров до 24 часов, а также не боится кратковременного воздействия кипятка. realme прошел испытания на соответствие защите от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69. Пользователю не придется переживать о безопасности своего смартфона во время активного отдыха. Realme C75 переживает без негативных последствий падения с высоты до 2 метров на твердую поверхность и устойчив к повседневному износу от мелочи, ключей в карманах или трению о твердые поверхности. Благодаря защите ArmorShellTM корпус и внутренние элементы смартфона полностью защищены от ударов и механических воздействий. Кроме того, смартфон был сертифицирован по стандарту MIL-STD 810H, гарантирующему его надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар суперский, дитю 13 лет очень нравится ,довольный нет предела.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ксения П.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришёл в целости. дисплей яркий , скорость работы хорошая, качество снимков не сказать что высокое, но за такие деньги телефон огонь. Ребёнку очень понравился. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
телефон стоит своих денег.Все супер.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо работает. ребенок доволен, за свою цену хороший вариант
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
За эти деньги отличный телефон, оправдывает себя полностью. Ребёнку понравился.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Наталья Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Работает. Пришел в срок. Вчера плавал в ванной, ну так получилось)) Работает
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юлия Р.

Достоинства:


Комментарий:
пока что все нравится, надеюсь будет хорошо работать. спасибо за быструю и качественную доставку.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Виктор Н.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, приехал без задержек, телефон огонь!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
ИВАН Г.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон не топ, но для пенсионеров пойдет.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый и шустрый смартфон. Пришёл в срок. Ребёнок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает в штатном режиме
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Рустэм Ш.

Достоинства:


Комментарий:
realme - это realme, его ни с чем не перепутать.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Игорь О.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, ребёнок счастлив
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришёл в заводской упаковке, что радует. Пока не включал, думаю всё будет нормально.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Галина О.

Достоинства:


Комментарий:
Зависает отпечаток пальца. Не сразу срабатывает.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Олеся И.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал в заводской упаковке+симка мегафона. Телефончик неплохой за такую цену. Все работает. Посмотрим сколько прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
камера абсолютное Г так в остальном бюджетный аппарат. но камеру бы получше, точно не 50 заявленных
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, коробка не вскрыта, товар исправен
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Галина з.

Достоинства:


Комментарий:
попользуемся, оценим а так визуально всё хорошо доставили очень быстро всё в порядке спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Павлов Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, сыну понравился, при разговоре с ним слышу его хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. все работает. Но имейте в виду, что гнездо для наушников отсутствует. видимо по- этому и степень защиты от влаги 69 я
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал уже второй такой. Как рабочая лошадка самое то!
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Глеб Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон, мне понравился, дефектов пока не выявил
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
телефон отличный за эти деньги


Смартфон Realme C75 8/256Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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