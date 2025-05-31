Смартфон Realme C75 8/256Gb Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme C75 8/256Gb Black
Realme С75 был разработан специально для работы в экстремальных условиях, при этом он сохраняет внешний вид обычного смартфона. Смартфон способен без повреждений пережить погружение в воду на 0,5 метра до 7 дней, до 2 метров до 24 часов, а также не боится кратковременного воздействия кипятка. realme прошел испытания на соответствие защите от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69. Пользователю не придется переживать о безопасности своего смартфона во время активного отдыха. Realme C75 переживает без негативных последствий падения с высоты до 2 метров на твердую поверхность и устойчив к повседневному износу от мелочи, ключей в карманах или трению о твердые поверхности. Благодаря защите ArmorShellTM корпус и внутренние элементы смартфона полностью защищены от ударов и механических воздействий. Кроме того, смартфон был сертифицирован по стандарту MIL-STD 810H, гарантирующему его надежность.
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Достоинства:
Комментарий:
Товар суперский, дитю 13 лет очень нравится ,довольный нет предела.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришёл в целости. дисплей яркий , скорость работы хорошая, качество снимков не сказать что высокое, но за такие деньги телефон огонь. Ребёнку очень понравился. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
телефон стоит своих денег.Все супер.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо работает. ребенок доволен, за свою цену хороший вариант
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги отличный телефон, оправдывает себя полностью. Ребёнку понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Работает. Пришел в срок. Вчера плавал в ванной, ну так получилось)) Работает
Достоинства:
Комментарий:
пока что все нравится, надеюсь будет хорошо работать. спасибо за быструю и качественную доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, приехал без задержек, телефон огонь!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон не топ, но для пенсионеров пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый и шустрый смартфон. Пришёл в срок. Ребёнок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает в штатном режиме
Достоинства:
Комментарий:
realme - это realme, его ни с чем не перепутать.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, ребёнок счастлив
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришёл в заводской упаковке, что радует. Пока не включал, думаю всё будет нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Зависает отпечаток пальца. Не сразу срабатывает.
Достоинства:
Комментарий:
Приехал в заводской упаковке+симка мегафона. Телефончик неплохой за такую цену. Все работает. Посмотрим сколько прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
камера абсолютное Г так в остальном бюджетный аппарат. но камеру бы получше, точно не 50 заявленных
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, коробка не вскрыта, товар исправен
Достоинства:
Комментарий:
попользуемся, оценим а так визуально всё хорошо доставили очень быстро всё в порядке спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, сыну понравился, при разговоре с ним слышу его хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. все работает. Но имейте в виду, что гнездо для наушников отсутствует. видимо по- этому и степень защиты от влаги 69 я
Достоинства:
Комментарий:
Заказал уже второй такой. Как рабочая лошадка самое то!
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон, мне понравился, дефектов пока не выявил
Достоинства:
Комментарий:
телефон отличный за эти деньги
Отзывы о товаре Смартфон Realme C75 8/256Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
Товар суперский, дитю 13 лет очень нравится ,довольный нет предела.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришёл в целости. дисплей яркий , скорость работы хорошая, качество снимков не сказать что высокое, но за такие деньги телефон огонь. Ребёнку очень понравился. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
телефон стоит своих денег.Все супер.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо работает. ребенок доволен, за свою цену хороший вариант
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги отличный телефон, оправдывает себя полностью. Ребёнку понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Работает. Пришел в срок. Вчера плавал в ванной, ну так получилось)) Работает
Достоинства:
Комментарий:
пока что все нравится, надеюсь будет хорошо работать. спасибо за быструю и качественную доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, приехал без задержек, телефон огонь!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон не топ, но для пенсионеров пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый и шустрый смартфон. Пришёл в срок. Ребёнок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает в штатном режиме
Достоинства:
Комментарий:
realme - это realme, его ни с чем не перепутать.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, ребёнок счастлив
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришёл в заводской упаковке, что радует. Пока не включал, думаю всё будет нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Зависает отпечаток пальца. Не сразу срабатывает.
Достоинства:
Комментарий:
Приехал в заводской упаковке+симка мегафона. Телефончик неплохой за такую цену. Все работает. Посмотрим сколько прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
камера абсолютное Г так в остальном бюджетный аппарат. но камеру бы получше, точно не 50 заявленных
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, коробка не вскрыта, товар исправен
Достоинства:
Комментарий:
попользуемся, оценим а так визуально всё хорошо доставили очень быстро всё в порядке спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, сыну понравился, при разговоре с ним слышу его хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. все работает. Но имейте в виду, что гнездо для наушников отсутствует. видимо по- этому и степень защиты от влаги 69 я
Достоинства:
Комментарий:
Заказал уже второй такой. Как рабочая лошадка самое то!
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон, мне понравился, дефектов пока не выявил
Достоинства:
Комментарий:
телефон отличный за эти деньги