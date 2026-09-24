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Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) купить с доставкой в Москве
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Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278)

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Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 1
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 2
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 3
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 4
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 5
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 6
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 7
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 8
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 9
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 10
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 11
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 12
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 13
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 14
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 15
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 16
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 17
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 18
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 19
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 20
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 21
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 22
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 23
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 24
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 25
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 26
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
13
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 1
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 2
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 3
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 4
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 5
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 6
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 7
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 8
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 9
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 10
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 11
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 12
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 13
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 14
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 15
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 16
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 17
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 18
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 19
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 20
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 21
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 22
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 23
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 24
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 25
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 26
  • Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692846
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278)
2 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
18
Количество отделений
13
Габаритные размеры), см
45х17х34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х34х17
Вес, кг.
2

Описание товара Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278)

Рюкзак Gross 90278 габаритами 450 х 340 х 170 мм, с 13 карманами, предназначен для транспортировки ручного и электроинструмента. Изготовлен из высокопрочного синтетического полиэстера плотностью 600 D. Оптимален для использования на выездных работах.

Преимущества

  • Большое количество карманов — 5 в рюкзаке (1 внутри и 4 снаружи) + 8 в органайзере.
  • Функциональность — в боковых сетчатых карманах можно разместить предметы, к которым необходим быстрый доступ.
  • Пластиковые ножки — рюкзак можно ставить на пол, не опасаясь испачкать дно.
  • Дополнительные возможности — подвесной органайзер можно использовать отдельно.
  • Комфортное использование — удобные лямки и эргономичная спинка уменьшают нагрузку на позвоночник.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
18
Количество отделений
13
Габаритные размеры), см
45х17х34
Страна производитель
Китай
Описание

Рюкзак Gross 90278 габаритами 450 х 340 х 170 мм, с 13 карманами, предназначен для транспортировки ручного и электроинструмента. Изготовлен из высокопрочного синтетического полиэстера плотностью 600 D. Оптимален для использования на выездных работах.

Преимущества

  • Большое количество карманов — 5 в рюкзаке (1 внутри и 4 снаружи) + 8 в органайзере.
  • Функциональность — в боковых сетчатых карманах можно разместить предметы, к которым необходим быстрый доступ.
  • Пластиковые ножки — рюкзак можно ставить на пол, не опасаясь испачкать дно.
  • Дополнительные возможности — подвесной органайзер можно использовать отдельно.
  • Комфортное использование — удобные лямки и эргономичная спинка уменьшают нагрузку на позвоночник.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - стоимость товара 2310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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