Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Переноска для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб.
В наличии
Код товара: 692870
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2 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Переноска для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
19
Габаритные размеры), см
21х40х26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х26х23
Вес, кг.
1.35
Описание товара Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257)
Переноска MATRIX 90257 предназначена для хранения и транспортировки инструментов. Обеспечивает удобное использование всех необходимых приспособлений в нужное время. Незаменима в условиях, когда инструмент всегда должен находиться под рукой. Сумка выполнена из синтетического водонепроницаемого материала с жестким каркасом внутри, имеет долгий срок службы. Оснащена металлической ручкой, плечевым ремнем и карманами различного размера для упорядоченного размещения инструментов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Переноска для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
19
Габаритные размеры), см
21х40х26
Страна производитель
Китай
Переноска MATRIX 90257 предназначена для хранения и транспортировки инструментов. Обеспечивает удобное использование всех необходимых приспособлений в нужное время. Незаменима в условиях, когда инструмент всегда должен находиться под рукой. Сумка выполнена из синтетического водонепроницаемого материала с жестким каркасом внутри, имеет долгий срок службы. Оснащена металлической ручкой, плечевым ремнем и карманами различного размера для упорядоченного размещения инструментов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2410 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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