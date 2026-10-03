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Сумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-21 купить с доставкой в Москве
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Сумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-21

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Сумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-21 - фото 1
Сумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-21 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
текстиль
Количество отделений
21
  • Сумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-21 - фото 1
  • Сумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-21 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269417
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-21
2 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
текстиль
Количество отделений
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х26х9
Вес, кг.
1.55

Описание товара Сумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-21

Система хранения и транспортировки ЗУБР – это надежное и удобное решение для организации ваших инструментов. Эта сумка выполнена из прочного текстиля, что обеспечивает долговечность и стойкость к износу в любых условиях. Она идеально подходит для профессионалов и домашних мастеров, которые ценят порядок и удобство в работе. Сумка весит всего 1,55 кг, что делает ее легкой и мобильной, идеальной для транспортировки. Она оснащена 21 отделением, позволяющим удобно распределить инструменты и аксессуары различного размера. Продуманная конструкция обеспечивает легкий доступ к содержимому и помогает поддерживать порядок и аккуратность. Бренд ЗУБР известен своей надежностью и высоким качеством продукции, что гарантирует вам уверенность в каждой покупке. Эта сумка для инструментов станет незаменимым помощником в вашей повседневной работе, обеспечивая удобство и надежность хранения инструментов и аксессуаров.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Сумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-21




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
текстиль
Количество отделений
21
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки ЗУБР – это надежное и удобное решение для организации ваших инструментов. Эта сумка выполнена из прочного текстиля, что обеспечивает долговечность и стойкость к износу в любых условиях. Она идеально подходит для профессионалов и домашних мастеров, которые ценят порядок и удобство в работе. Сумка весит всего 1,55 кг, что делает ее легкой и мобильной, идеальной для транспортировки. Она оснащена 21 отделением, позволяющим удобно распределить инструменты и аксессуары различного размера. Продуманная конструкция обеспечивает легкий доступ к содержимому и помогает поддерживать порядок и аккуратность. Бренд ЗУБР известен своей надежностью и высоким качеством продукции, что гарантирует вам уверенность в каждой покупке. Эта сумка для инструментов станет незаменимым помощником в вашей повседневной работе, обеспечивая удобство и надежность хранения инструментов и аксессуаров.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-21 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2300 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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