Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб.
В наличии
Код товара: 692851
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 350 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
16
Количество отделений
25
Габаритные размеры), см
34х47х11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х11
Вес, кг.
2.9
Описание товара Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237)
Кейс монтера Сибртех 90237 размером 470 х 340 х 110 мм, с наплечным ремнем, имеет 25 карманов для размещения ручных инструментов и необходимых деталей. Жесткая конструкция обеспечивает сохранность содержимого во время транспортировки и хранения. Такая сумка для инструментов будет полезна мастерам по ремонту техники, монтажникам, слесарям и электрикам.
Преимущества
- Долговечность — при изготовлении использован прочный и износостойкий полиэстер 600D, устойчивый к истиранию, пластиковые торцевые накладки, стальные заклепки и усиленные карабины.
- Рациональная организация пространства — внутренний отсек имеет разделитель, также внутри предусмотрены зажимы для длинных инструментов.
- Удобное использование — застежки-молнии обеспечивают быстрый доступ к содержимому, для документов имеется специальный отсек, также есть карман с клапаном на липучке и большой отсек для крупных предметов.
- Комфортная транспортировка — производитель предусмотрел наплечный ремень с возможностью регулировки и эргономичную складывающуюся рукоятку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитСумка для инструмента Kraftool 38713-16_z01
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитЯщик для инструментов, усиленный 24" Stels (90763)
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитЯщик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-13, 440 х 310 х 13...
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитСумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-21
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитЯщик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236...
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитРюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278)
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитПоясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-12...
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитКобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraft...
-
В наличииЦена 2 410 руб.603 руб. в СплитПереноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитСумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов,...
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитЯщик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-15, 440 х 310 х 15...
-
В наличииЦена 2 520 руб. 2 792 руб.630 руб. в СплитСумка поясная для инструмента Stayer 38612
Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
16
Количество отделений
25
Габаритные размеры), см
34х47х11
Страна производитель
Китай
Кейс монтера Сибртех 90237 размером 470 х 340 х 110 мм, с наплечным ремнем, имеет 25 карманов для размещения ручных инструментов и необходимых деталей. Жесткая конструкция обеспечивает сохранность содержимого во время транспортировки и хранения. Такая сумка для инструментов будет полезна мастерам по ремонту техники, монтажникам, слесарям и электрикам.
Преимущества
- Долговечность — при изготовлении использован прочный и износостойкий полиэстер 600D, устойчивый к истиранию, пластиковые торцевые накладки, стальные заклепки и усиленные карабины.
- Рациональная организация пространства — внутренний отсек имеет разделитель, также внутри предусмотрены зажимы для длинных инструментов.
- Удобное использование — застежки-молнии обеспечивают быстрый доступ к содержимому, для документов имеется специальный отсек, также есть карман с клапаном на липучке и большой отсек для крупных предметов.
- Комфортная транспортировка — производитель предусмотрел наплечный ремень с возможностью регулировки и эргономичную складывающуюся рукоятку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - стоимость товара 2350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237)