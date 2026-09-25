Top.Mail.Ru
Сумка для инструмента большая SKIL BG5830 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка для инструмента большая SKIL BG5830

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сумка для инструмента большая SKIL BG5830 - фото 1
Сумка для инструмента большая SKIL BG5830 - фото 2
Сумка для инструмента большая SKIL BG5830 - фото 3
Сумка для инструмента большая SKIL BG5830 - фото 4
Сумка для инструмента большая SKIL BG5830 - фото 5
Сумка для инструмента большая SKIL BG5830 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
нейлон
Количество отделений
1
  • Сумка для инструмента большая SKIL BG5830 - фото 1
  • Сумка для инструмента большая SKIL BG5830 - фото 2
  • Сумка для инструмента большая SKIL BG5830 - фото 3
  • Сумка для инструмента большая SKIL BG5830 - фото 4
  • Сумка для инструмента большая SKIL BG5830 - фото 5
  • Сумка для инструмента большая SKIL BG5830 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743293
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для инструмента большая SKIL BG5830
2 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Материал
нейлон
Max нагрузка, кг
10
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
30 x 30 x 58
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х35х6
Вес, кг.
1.1

Описание товара Сумка для инструмента большая SKIL BG5830

Большая сумка для инструмента размер 580*300mm, подойдёт для хранения наборов инструмента.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Сумка для инструмента большая SKIL BG5830




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Skil
Материал
нейлон
Max нагрузка, кг
10
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
30 x 30 x 58
Страна производитель
Китай
Описание
Большая сумка для инструмента размер 580*300mm, подойдёт для хранения наборов инструмента.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента большая SKIL BG5830 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2980 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...